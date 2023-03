La Marea Atlántica critica que el mandato de Inés Rey termine con 95 plazas de Infantil menos

La Marea Atlántica propone reforzar las políticas educativas del Ayuntamiento y “facer da Coruña unha Cidade para a Infancia, é dicir, unha cidade máis amable e habitable para toda a veciñanza”. Así lo trasladó el candidato a la Alcaldía, Xan Xove, durante un encuentro con entidades relacionadas con la enseñanza, representantes de la Universidad y ANPA de A Coruña, en el que criticó también que el mandato de Inés Rey vaya a terminar con un centro y 95 plazas de Educación Infantil menos.

“Temos que facer un esforzo por integrar os centros da Xunta na rede municipal, para unificar o servizo e

simplificar os trámites. E temos que construír novos centros para chegar a toda a cidade, comezando por Xuxán, o barrio máis novo da Coruña, onde debe poñerse en marcha un equipamento que combine escola infantil e centro de día. Foi pactado nos Orzamentos 2022, pero o PSOE non foi quen cumprir”, aseguró Xove.

Por su parte, la actual concejala Silvia Cameán subrayó que “Inés Rey chegou á Alcaldía prometendo dúas

novas escolas infantís municipais no Castrillón e en Monte Alto, e pactou outras dúas coa Marea Atlántica, en Xuxán e Vioño. Catro anos despois o que fixo foi perder a Carmen Cervigón en Labañou, que pasou a ser privada, co que se reduciron un 11,5% as prazas dispoñibles na rede pública”.

Mientras, los asistentes reclamaron la necesidad de ampliar y mejorar el programa de actividades educativas complementarias de A Coruña. Según los datos de las Memorias de la Concejalía de Educación, el número de usuarios pasó de 40.072 en 2019 a 9.580 en 2021, es decir, un 76% menos en dos años.