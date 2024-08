Marc Torices | “No me parecía realista llegar a dedicarme a esto”

Marc Torices (Barcelona, 1989) ha sido uno de los platos fuertes de Viñetas desde o Atlántico. Autor de la novela gráfica ‘La alegre vida del triste perro Cornelius’, reconocida en Cómic Barcelona 2024 como Mejor Obra de Autoría Española. Alabado por la crítica, a Torices aún le cuesta creerse todo lo que le está pasando.

Empieza muy joven (18 años) en la ilustración. ¿De dónde nace esa inquietud?



Intentar definir algo así es como intentar explicar por qué te gusta una persona, surge. Bueno, además, todos los niños dibujan, es seguir la corriente de lo que hacen todos, la cuestión es continuar con ello, ahí está el truco o la anomalía.



¿Por qué decidió continuar?



Creo que era un acto de autodestrucción o de rebeldía, bueno no,… (duda). Me gustaba mucho el dibujo, pero aunque me planteara dedicarme a ello no pensaba que lo fuese a conseguir, no me parecía muy realista.

De ‘La alegre vida del triste perro Cornelius’ se desprenden conceptos como humor negro, psicología, reflexión, pesimismo,… ¿Definen su estilo?



Puede que sí. Son mis intraintereses. Hay un pesimismo hacia mi visión sobre lo que hago. Me cuesta definirlo porque podría llegar a limitarlo y mi idea es que sea infinito aunque entiendo que es una utopía.

¿Hay algo que intente transmitir con su arte?



Hay muchas cosas. Ya solo como un personaje aborda su conflicto es una reivindicación o una opinión que tengo sobre el mundo. Entiendo que hay un poco de escepticismo en la mirada de lo que hago. La gente que cree ciegamente en algo a mí me sorprende.

¿Cómo llega uno a ser premiado en Cómic Barcelona?



Creo que no existe una guía. Al final, el motor de todo es el entusiasmo y una especie de embriaguez. Que te guste mucho y quieras seguir a toda costa. Los premios son algo incontrolable y muy azaroso, no sé hasta qué punto depende de uno mismo, ni de la calidad de lo que hagas. Lo importante es pasarlo muy bien

¿Cree en el aspecto reivindicativo del cómic?



Por supuesto pero no sé si yo tengo una voz tan lúcida como para hablarle a las sociedades. Hay una epidemia en la que todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Mi postura hacia eso es reaccionaria y digo “si es que yo al revés, no tengo ni idea”.

¿Es Cornelius el trabajo del que se siente más orgulloso?



Sí, de eso estoy seguro. He hecho otros libros, pero en este lo he hecho todo, ha surgido de la nada.

¿Cómo espera que sea su recepción en otros países?



Espero que guste y me enfrento a ello con mucha ilusión, ¡estoy insoportable con el tema! Que a alguien le importe algo que has hecho es un error en el sistema. ¡Es que no tiene ningún sentido!

¿Hay Marc para rato?



Estoy codirigiendo una animación de Cornelius, tengo que hacer una colaboración para un libro y en 2025 o principios de 2026 sacaremos otro libro de Cornelius, una recopilación de lo que sobró y algunas cosas nuevas. Hay Marc para rato.