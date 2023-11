El Emove International Festival otorgó un nuevo reconocimiento a ‘Spiderman e eu’, el cortometraje coruñés del profesor del CEIP Eusebio da Guarda, Manuel Villar Paniagua. Con la ayuda de sus alumnos, este docente metido a cineasta abrió una ventana a la percepción de un niño autista.

¿Cómo nació la idea?

Surgió un poco de la casualidad. En mi curso había un niño con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y vi una posibilidad en cuanto al ámbito educativo. Además, me gusta el cine y lo considero una herramienta de aprendizaje importante y motivadora. También nació de la necesidad de contar una historia en la que se entendiera a las personas que tienen este tipo de trastorno a través de lo audiovisual. Quería que a todos les llegara esa emoción educativa de la mejor forma.

¿Cuáles fueron sus influencias a nivel cinematográfico?

No tuve influencias en ese sentido, pero más que nada porque no tengo formación audiovisual. Es todo intuitivo. El trabajo se hizo con móvil y de una forma bastante casera. Dediqué bastante tiempo, la verdad. Fue un trabajo laborioso y hecho con la mejor de las intenciones.

Este no es su primer corto.

He hecho otros cortos en otros coles; sobre todo porque me parece algo muy motivador y dónde se pasa bien. Los niños disfrutan y eso también es muy gratificante para todos. De alguna forma, el mensaje y la historia unen al colegio. Los niños ven que tienen otras posibilidades para aprender.

¿Cómo fue el rodaje?

A partir de la idea, iba haciendo pequeños ensayos con todo el grupo de clase porque mi intención era que participara el mayor número de niños. Evidentemente, con un trabajo de estas características, no pueden hacerlo todos de la misma forma. El procedimiento inicial era involucrar a todos los niños en la historia. Luego le fui dando forma con ideas que surgieron sobre la marcha. Si veía algo significativo o que me hiciese pensar, lo grababa; era un poco como iba llegando. Son imágenes muy cortas para dar mucho contenido y jugar con la música, que te va llevando con las imágenes y viceversa.

¿Qué efecto espera producir en el espectador?

Espero que le haga reflexionar. Como profesor, me gustaría que la gente pensase en las dificultades que puede tener un niño o cualquier persona. La historia puede ser una metáfora para cualquier tipo de situación mala en la que se encuentre alguien. Buscaba simplemente un poco de sensibilidad sobre estos temas de quienes lo viesen.

¿Planeas algún otro proyecto?

De hecho estoy haciendo otro ahora. También participan niños y compañeros del cole y, bueno... Mejor no hago spoilers.