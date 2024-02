Manuel Quijano | “Somos gente de nuestro tiempo y no nos apalancamos en el pasado”

Los leoneses Café Quijano tocarán el sábado 2 en el Palacio de la Ópera (20.30 horas) dentro de la gira de su último disco –el noveno–, ‘Manhattan’.

¿Con ganas de volver a la ciudad?

Muchas. Con Coruña tenemos una relación de amor absoluto. El público gallego a nosotros nos trata como si fuéramos de la familia y hemos ido muchas veces al teatro Colón y al Palacio de la Ópera, y siempre con un público entregadísimo.



Aseguran que su mayor logro en estos 25 años es seguir ahí.

Pues sí, estamos en nuestro segundo mejor momento. Si hace años nos preguntan si pensábamos que íbamos a estar 25 años en esto, ni nos lo planteábamos, queríamos seguir todo lo que pudiéramos y nada más. Y si nos preguntan si queremos seguir otros 25 años, rotundamente sí.

¿Qué les inspiró a la hora de componer ‘Manhattan’? Van con frecuencia a Nueva York.

Me fui muy joven a Florida y los fines de semana me escapaba a Nueva York, donde hice una buena familia de amigos y los conservo hasta el día de hoy. En concreto el pintor Domingo Zapata, protagonista de ‘Manhattan’, nos llevó a un lugar muy especial, un cabaret que hemos querido retratar. Este disco es una continuación de ‘La taberna del Buda’ y ese sonido ‘tabernero’.



Y siguen haciendo canciones que parecen un guion de cine.

Es nuestra seña de identidad, nos hemos caracterizado por canciones descriptivas que te contextualizan rápidamente.



¿Hay relevo generacional entre sus seguidores?

La suerte que tenemos es que al llevar en esto 26 años, mucha gente joven se ha criado escuchando nuestra música en su casa, porque nos siguen sus padres. Nos ha pillado un cruce de generaciones que hace que en los conciertos se pueda ver a varios miembros de la misma familia. Hay canciones de las de antes que, si las escuchas hoy, siguen sonando actuales, ‘La Lola’ por ejemplo, y otras que siguen apareciendo en bares, karaokes y radios, lo que nos hace una ilusión que no veas.

¿Qué tal se llevan con las nuevas tendencias musicales?

Estamos muy abiertos y escuchamos de todo, en todos los géneros de todos los tiempos se hacen cosas interesantes. Somos gente de nuestro tiempo y para nada nos apalancamos en el pasado, seguimos la línea de lo que es la vida, estamos en el mundo actual en todos los sentidos.

Esta semana decía Estopa en ‘Un país para escucharlo’ que sus letras han cambiado al hacerse ‘mayores’. ¿En su caso?

Evolucionas en todo, efectivamente, y no eres el mismo que hace 25 años. Las letras, sin querer, varían y cambian los argumentos, aunque en nuestras letras a veces también recordamos vivencias que no son recientes. Estopa decía que ya no hablan de drogas y nosotros ya no hablamos tanto de juergas.