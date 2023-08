Malú, Malena y Poppy buscan un hogar en A Coruña

Tres preciosidades buscan un hogar en A Coruña.

Malena

Malú y Malena

Son dos preciosidades de cuatro meses en las que nadie se ha fijado hasta ahora y están creciendo en un refugio. Son francamente guapas y sería fantástico que una buena familia se fijase en ellas. Además, si se las llevase juntas, ya que han crecido juntas, sería para nota.

Malu

Siempre hay gatos que parece que no van a tener suerte, y este es el caso de estas dos pequeñas, parecen invisibles y no es justo. Intentamos otra vez que estas dos bellezas no queden condenadas a vivir en un refugio, necesitan de vuestra ayuda para salir a una nueva y mejor vida.

Poppy

Este es otro caso que tampoco se entiende. Un animal tremendamente cariñoso y sociable, alegre, bueno, juguetón y muy guapo. De tamaño más bien pequeño, lo cual le hace perfecto para cualquier familia que se plantee tener un perro. Con menos de dos años Poppy busca la oportunidad de pertenecer a una familia, y contra todo pronóstico aún no lo ha conseguido. Así que si por vuestra cabeza se ha pasado la idea de adoptar, no os defraudará.