La alerta naranja que estaba decretada ayer por mal tiempo en la costa deparó pocas sorpresas y ninguna incidencia digna de mención. Pero el mal tiempo se volvió más persistente de lo que los pronósticos meteorológicos permitían suponer, así que las autoridades han alargado la alerta naranja. Esta debía finalizar en la mañana de hoy, pero se prolongará hasta la tarde a la espera de que mejore la meteorología.



La Policía Local mantuvo una estrecha vigilancia sobre los arenales de la ciudad ante la expectativa de cortar los accesos. Además, hasta el lugar se habían acercado muchos curiosos, que deseaban grabar con sus móviles algunas imágenes de olas golpeando contra la Coraza, lo que podía generar situaciones de peligro. Es algo que suele ocurrir con surfistas en Matadero, por ejemplo, porque para ellos las olas son una invitación a lanzarse al mar.



Pleamar

Afortunadamente, el viento predominante soplaba con componente sur, un punto desde el que la ciudad está protegida gracias al monte de San Pedro, de manera que las olas no llegaron a superar los tres metros de altura y la duna de Riazor bastó para contener las pocas olas que llegaron hasta el Paseo. La pleamar fue el momento de mayor peligro, alrededor de las diez de la mañana, pero no se registró ninguna incidencia. El mal tiempo, con lluvia constante, impidió que se acercara demasiada gente para pasear. Solo los que se situaban en la Coraza para tomar imágenes se acercaron al Paseo.



Fuentes de los servicios de emergencia señalan que el viento tampoco afectó al interior, por lo que no fue necesario acotar las zonas arboladas, como sí se hizo la semana pasada. Hoy con la pleamar, la Policía Local volverá a mantener la vigilancia, pero todavía no está claro si será necesario cortar los accesos a los arenales. “Dependerá de la evolución que nos den la orden”; señalan.

Por otro lado, tras los últimos temporales, la duna parece erosionada, así que es posible que tenga que rehacerse a corto plazo. Pero, los próximos días continuará la inestabilidad atmosférica, de manera que no será posible.