Madrugar el día de Año Nuevo para ir de fiesta: la nueva moda en A Coruña

La fiesta de Fin de Año en A Coruña se extenderá hasta entrada la mañana del día 2. Lo hará al ritmo de la música electrónica y con miles de entradas vendidas, hasta completar totalmente el aforo. Se trata del creciente reclamo de Wake Up, un festival cada vez más potente a cargo de la sala Pelícano y su hermana Sky Room.

Más allá de las campanadas los cotillones, el 1 de enero es sinónimo de celebración especial para los aficionados al techno y sus variantes, que tiene en la Wake Up una de las citas más atractivas. Comenzará a las 10.00 horas del día 1 y no se acabará hasta las 06.00 horas del día 2, ya en una nueva ubicación en la Sky Room. Lo extenso de la experiencia provoca que cada vez más clientes apuesten por quedarse en casa tras las uvas y poner el despertador para empezar el año a tope desde el comienzo de la sesión-festival.

Es el caso de Manuel y nueve amigos más que, como es tradición, se desplazarán desde Fisterra a propósito y tras dar la bienvenida al año nuevo con un ojo puesto en la cama. “Es lo diferente que encontramos a nivel musical”, afirma. “No hay variedad en las propuestas de otros lugares y la intención es aguantar, como mínimo, hasta pasadas las diez de la noche”

Según Luis Diz, presidente del grupo Pelícano, “el 99 por ciento de los asistentes no salen antes en Fin de Año” y se muestra orgullos de haber realizado la “mayor inversión de la historia” en esta Wake Up. Además, el hostelero se deshace en elogios hacia sus clientes. “Es un público nada broncas y diverso, al que le gusta esta música. Vienen a disfrutar de la música, si chocan contigo piden perdón y no causan desperfecto alguno”, explica. “A la gente clasista pueden parecerle unos 'pintas', pero dame una Wake Up y no otra noche”, añade acerca del éxito y el idilio que vive Pelícano con sus madrugadores.