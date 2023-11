Todavía con el regusto de una noche de Halloween para recordar y en la que ni siquiera el aforo de los locales de la ciudad pudo dar cabida a todos aquellos que buscaron asistir a una fiesta, el ocio nocturno ya apunta a un nuevo lleno de cara a Fin de Año. El ritmo de venta de los cotillones no tiene nada que envidiar a los grandes conciertos de estadio y, en solamente unos días, los empresarios de la noche estiman que han volado más de la mitad de las entradas.

Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente del grupo Pelícano, es el primer sorprendido con la previsión y antelación de la mayoría de los clientes. “Pelícano tiene vendido por encima del 60 por ciento y va a superar fácilmente Halloween, hablamos que de un aforo de 10.000 entre todos los locales y fácilmente se superan las 4.000 entradas vendidas”, explica el hostelero de la noche, que además ya tiene preparado el llamado Fin de Año universitario, una despedida prenavideña a nivel campus que acostumbra a abarrotar las salas.

A las puertas de una nueva legislación y con un incremento de costes que ya es un hecho, Diz asegura que el grupo Pelícano ha apostado por ajustar los precios y reducir los aforos para equilibrar la ecuación: “El ticket de gasto medio se ha reducido, así que hemos subido un poco el precio en algunos locales. Se trata facturar lo mismo, pero con menos gente, pensando en la comodidad de los clienes”. El pase medio rondará los 50 euros, aunque los precios pueden subir según demanda.

Combos

En su segundo año de vida, el Cine París ha decidido apostar por la vieja fórmula de entradas para varios días y ofrece un pase especial para el 28 de diciembre, con copa incluida. La barra libre y el pack cuestan 65 euros y los dos requisitos son la etiqueta y ser mayor de 21 años. “La gente es más previsora que otros años, porque no hay entradas para todos y calculamos que en diciembre ya no queden”, advierte el gerente, Emilio Ron. “Vamos a un perfil diferente, en el que buscamos la calidad y no la cantidad”, añade el hostelero, que cifra el precio medio de las fiestas de la ciudad “entre 60 y un máximo de 70 euros”.

Por otra parte, en la zona más tradicional del ocio de la ciudad, el Orzán, muchos siguen apostando por el alquiler tradicional. El año pasado decenas de personas se quedaron con entrada y sin fiesta por el cierre de Grietax y en esta ocasión algunos establecimientos ya tienen todo vendido sin ni siquiera vender una sola entrada: es el caso de dos establecimientos que han cerrado el pack completo: fiesta privada para 200 o 250 personas, con 50 euros de entrada por cabeza y gestión a cabo del arrendatario.

Por su parte, La Marina cruza los dedos para no repetir el mal trago del año pasado, cuando un apagón dejó sin fiesta a establecimientos emblemáticos como Piccadilly. Además, desde La Calle y Quai, el propietario Antonio Ruiz repetirá equipo de relaciones público y pronostica una ligera subida en el precio.