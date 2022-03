Luna Lovegood convierte la ciudad en el epicentro del mundo mágico

“Qué hay aquí?”, se preguntaban ayer los viandantes al ver las largas colas que se formaban en la calle de Castro Chané. Evanna Lynch, la actriz que da vida a Luna Lovegood, uno de los personajes más queridos de la saga de Harry Potter, visitó La tienda que de no debe ser nombrada en el evento más multitudinario que se ha hecho hasta la fecha en este establecimiento. Hoy repetirá, pero las entradas están agotadas desde hace días.





A la espera de acceder al interior y poder conocer a su personaje más querido de las películas, había gente de todas partes de España, pero también de Francia, Portugal e Italia. “Vimos el evento anunciado y cogimos las entradas sin pensarlo. Tenemos aquí a los abuelos y no lo dudamos”, comenta el padre de Claudia y Martina, recién llegados de Italia.





Relatos

Desde Ávila, Marta, Chus y Laura no podían contener los nervios. Una de ellas incluso llevaba puesta la túnica de una de las cuatro casas de Hogwarts y aseguraba no haber dormido desde hace una semana esperando este momento.





Sol, una niña coruñesa que cubría sus ojos con las características gafas de Luna, decía que, sin duda, este es su personaje más querido. “Le voy a decir que la adoro”, relató emocionada. Su madre, Emilia, explicó que una de las profesoras de la niña, al saber cuánto le gusta la actriz, fue la que la avisó de este evento.





La experiencia no decepcionó a nadie. Ester, una profesora valenciana salió de la tienda en estado de “shock”. “Ha sido muy dulce, muy bonita. Le dije que me encanta y que tenga un buen viaje de vuelta. Estoy muy agradecida porque incluso me ha firmado dos veces las gafas”, subrayó. Para ella, así como para los millones de seguidores de Harry Potter, “es una saga que me ha seguido toda la vida y es muy especial para mí. Empecé a leer gracias a Harry Potter”, añadió. Durante el día de hoy no faltará emoción en esta calle de Cuatro Caminos, ya que la actriz volverá a atender a todos los fans, que ayer portaban libros, gafas, varitas, bufandas y vestían con túnicas.





Adrián, uno de los responsables de la tienda, considera que este ha sido el evento al que más gente ha asistido. “Es un personaje neutro que gusta a todo el mundo, sea de la casa que sea”. Lynch, además, nunca había visitado una tienda dedicada a la venta de productos de Harry Potter, a excepción de la de Nueva York.