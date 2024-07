Luis Miguel reinventa el amor en el puerto de A Coruña

A Coruña llevaba meses esperando al ‘Sol de México’ y él no defraudó. Luis Miguel deslumbró a un público entregado –había colas desde varias horas antes– que coreó sus grandes éxitos en el muelle de Batería, una actuación dentro del ciclo Coruña Sounds. Tras la expectación que generaron los precios de las entradas –las más caras llegaron a superar los 700 euros–, el artista mexicano se volcó para ofrecer un espectáculo inolvidable y toda una oda al amor interpretando temas como ‘Suave’, ‘La incondicional’ o ‘Ahora te puedes marchar’, entre otros.



De impecable traje negro, como siempre, el cantante salió al escenario a las 21.48 horas, acompañado de una espectacular banda de 14 integrantes. Comenzó con la festiva ‘Será que no me amas’, archiconocida versión del ‘Blame it on the boogie’ de los Jackson Five, para continuar con otro ‘cover’, ‘Amor, amor, amor’.





Una a una fueron cayendo canciones emblemáticas: Con ‘Suave’, ‘Culpable o no’, ‘Te necesito’ o ‘Hasta que me olvides’ Luis Miguel demostró por qué es una de las grandes voces internacionales y desplegó todo su magnetismo ante gritos y ovaciones continuadas. Hubo espacio también para el recuerdo a Michael Jackson, interpretando ‘a dúo’ ‘Smile’, y para Sinatra, con ‘Come fly with me’.



El mexicano fue recibido con diferentes banderas de su patria pero también de países latinoamericanos como Perú o Argentina y los clásicos boleros de Armando Manzanero (‘Por debajo de la mesa’, ‘No sé tú’) tuvieron su merecido protagonismo, así como los mariachis, llegando a un momento culmen con ‘La Bikina’, que entre las generaciones más jóvenes logró una gran popularidad al ser interpretada por Ana Guerra en ‘OT’.

Rostros conocidos

Con más de 11.000 personas en el público, deslumbró en un concierto de su gira española, que inició el 28 de junio en Córdoba y que cerrará con un triplete en Starlite, en Marbella.



Entre el respetable se encontraban rostros conocidos de la música y el audiovisual gallego, como los cantantes Néstor Pardo y Vega y los presentadores Rodrigo Vázquez, Roberto Vilar y Juan Fuentes.