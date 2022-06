Lucía López: “Todo polígono privado nace con el objetivo de ser público”

Lucía López Tejeira (A Coruña, 1976) es desde el pasado 30 de abril la voz que defenderá los intereses de un polígono, el de Pocomaco, nacido solamente un año después que ella y en cuyas parcelas se crió desde niña. Responsable de la empresa de distribución de productos de limpieza Proquides, reconoce la paradójica situación del área: la de ser una arteria económica de la ciudad, pero verse imposibilitada para su crecimiento, debido a cuestiones de espacio. Será, durante los próximos tres años y hasta la siguiente Asamblea, la voz para las reivindicaciones de los 240 propietarios y 500 empresas que forman Pocomaco. Llega con las prioridades muy claras: que el Ayuntamiento asuma la titularidad y que la Cuarta Ronda se convierta en una realidad.





¿Por qué se decidió a dar un paso al frente y presentarse a la elección?

Llevamos aquí desde 1984, con lo cual Pocomaco es también mi casa. No nos implicamos nunca en la gestión del polígono, y eso es una crítica que nos hago a nosotros mismos.





¿Cuáles son las primeras reivindicaciones que trae?

Las primeras vienen dadas, porque hace años que se lleva trabajando sobre ello. Lo principal es que el polígono sea recepcionado por el Ayuntamiento. Llevamos desde 1977 y todo polígono privado nace con intención de ser público, de ser recepcionado por el ayuntamiento en el que está ubicado. Después, la Cuarta Ronda, porque es primordial como acceso a Vío, que ahora mismo no tiene. Va a aliviarnos a nosotros y a Vío. A largo plazo, la construcción de nuestra sede social. La teníamos, pero se expropió con la construcción de la Tercera Ronda. Creo que es una opción muy útil para dar más servicios a las empresas y propietarios..





Con tantas empresas y diferentes ámbitos, ¿cuál será el nexo de unión para las reivindicaciones?

Tenemos que estar juntos para conseguir las necesidades. Me falta otro objetivo al respecto: la movilidad. Estamos negociando con la Mesa de Movilidad de A Coruña para cubrir toda la superficie del polígono. Que la gente pueda dejar su coche en casa y venir a trabajar aquí en transporte público.





¿Cuántos empleos directos genera Pocomaco?

Entran 27.000 vehículos al día en Pocomaco, pero no se puede reducir, porque no hay opciones para que la gente venga de otra forma. La línea de bus que hay actualmente no cubre todo el polígono.





En ese sentido, van de la mano de los vecinos de Mesoiro...

Doy por hecho que si la línea de bus se amplía, se ampliarán las frecuencias, y va a tener un efecto positivo en Mesoiro.





¿Cuál es la relación con el resto de polígonos de la ciudad?

Somos competencia sana, pero nosotros es difícil que podamos crecer en extensión porque estamos donde estamos. A Grela está ya rodeado por la ciudad, así que no intentamos atraer empresas de esos polígonos que vengan aquí. No nos hacemos la competencia y sí que debemos hacer fuerza común para alcanzar objetivos. Estamos dando muchos puestos de trabajo, y queremos que esa gente se sienta bien atendida en el polígono en el que esté, que no le vaya al bolsillo ir a trabajar.





¿Es Vío una asignatura pendiente?

No podemos asumir la responsabilidad. El acceso es través de los viales privados de Pocomaco, pero es algo que debe asumir el Ayuntamiento, que ha dado permiso para construcción de un polígono con solamente un acceso, que ha dado licencias para instalar empresas que no tienen más acceso que este. Si estuviese la Cuarta Ronda sería estupendo, tendría acceso independiente.





¿Cuántas empresas han solicitado plaza en Pocomaco este año?

Antes de la pandemia estábamos al 97 por ciento de ocupación. Hubo petición de suelo durante la ese tiempo, pero es que no lo hay. Tenemos prácticamente lista de espera. Es posible que con el tiempo lo haya.