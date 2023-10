Limpiar la orina de los perros ya es obligatorio en A Coruña

Limpiar con agua los orines de los perros en la vía pública es obligatorio desde hoy, cuando entra en vigor la ordenanza de Bienestar Animal. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el 28 de septiembre la aprobación definitiva de la normativa, que para aplicarse debían transcurrir quince días hábiles. El pleno aprobó la nueva ordenanza a principios del pasado mes, pero su tramitación no fue posible hasta la publicación en el BOP. El texto definitivo no incluye, sin embargo, la necesidad de mezclar el agua para limpiar los orines con zumo de limón o bicarbonato tras las alegaciones presentadas por particulares.



La norma tiene como objetivo regular la convivencia, posesión, utilización, exhibición y comercialización de todo tipo de animales en el término municipal de A Coruña. El texto refleja un endurecimiento de las sanciones. Así, por ejemplo, las impuestas a las personas que no recogen los excrementos pasan de oscilar entre los treinta y 300 euros a hacerlo entre los cien y los 500. Las más graves se saldarán con multas de hasta 30.000 euros, además de la obligatoriedad de portar una botella con agua para limpiar los orines, algo que muchos coruñeses ya han convertido en un hábito desde hace semanas.



La ordenanza incluye la prohibición de que los perros hagan sus necesidades en espacios infantiles como parques y también la designación de la cala de Bens como playa canina durante todo el año. El arenal fue acondicionado debido a las quejas de los propietarios de perros. A finales de agosto el partido Pacma y la protectora Gatocan celebraron una marcha reivindicativa en el Paseo Marítimo para reclamar el acceso de los perros a todas las playas, una petición motivada, en parte, porque Bens no convence. Primero, porque está lejos del centro urbano. Segundo, porque, aseguran, no está acondicionada (no dispone de duchas ni lavapiés, ni tampoco de una zona adecuada de estacionamiento).