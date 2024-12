La Librería Arenas denuncia nuevos robos al descuido en sus dos establecimientos

Los libreros denuncian la presencia de un individuo que ha tratado de robar libros en varios establecimientos. La Librería Arenas asegura que, en un solo día, trató de sustraer algún volumen tanto en su local de la avenida de Oza, como en el de los Cantones. Inmediatamente circuló por las redes sociales la advertencia “Estad atentos, porque está haciendo la ruta”.



El sujeto había sido descubierto in fraganti, y lo abordaron para exigirle que dejara sobre la mesa lo que había robado antes de echarle a la calle. Sin embargo, no llamaron a la Policía Nacional. En realidad, es algo bastante corriente entre los comerciantes, que prefieren no perder tiempo con las denuncias por robos pequeños. Solo en casos en los que se llega a la confrontación física, como ocurrió la semana pasada en la Farmacia Castro con un toxicómano, se llama al 091.

En los últimos meses, las cámaras de seguridad han captado a varios supuestos clientes delinquiendo



Por lo demás, hay que señalar que no es la primera vez que Arenas recibe la visita de los más cultivados de los amigos de lo ajeno, puesto que se trata de una de las librerías más importantes de la ciudad. En septiembre, sus cámaras de seguridad registraron cómo una mujer de mediana edad introducía en su bolso un libro situado frente a la caja registradora, que se encontraba vacía, para luego marcharse.



Solo cuando visionaron las imágenes se dieron cuenta de lo que había ocurrido, pero volvió al día siguiente, así que en aquella ocasión la retuvieron hasta que llegó la Policía Nacional. Resultó que la supuesta ladrona había aprovechado además para esconder en la librería el botín de otros robos en tiendas cercanas. Según Arenas, el problema de los hurtos en tiendas se ha incrementado en los últimos tiempos.