Lebowski de A Coruña: de templo ‘gafapasta’ a nueva catedral del indie

Casi al mismo tiempo que la vecina Mardi Gras, en la calle Trabajo soplaron las velas uno de sus hijos aventajados, así como el responsable del mismo. El pub Lebowski celebró en familia su séptimo aniversario mientras que el genovés Andrea Ratto en breve cumplirá las dos décadas en la ciudad. Poco se podía imaginar, cuando hizo las maletas rumbo a A Coruña, hasta qué punto se convertiría en padre de dos proyectos que dejarían una profunda huella en la noche herculina.



Y es que, si bien Lebowski es en gran medida desciende directo y heredero de la labor de Mardi Gras, también es hijo directo del pionero Milk del Orzán, el pub que regentó Andrea entre 2006 y 2018. Tomó el relevo, en noviembre de 2017, de la coctelería Belmont. Los tiempos han cambiado tanto en tan poco tiempo que la misma apuesta musical ha pasado de ‘alternativa’ y ‘gafapasta’ a ‘tendencia’ e ‘indie’. O mesmo can con distinto collar. “Coincidimos con el boom del indie: Franz Ferdinand, The Strokes, Lori Meyers o Vetusta Morla. Fueron momentos de explosión y ahora mismo pasamos a ser nostálgicos con un ojo en lo nuevo que sale”, subraya el italiano. “Cuando cerró Milk, que entonces ya había ido a menos, Lebowski surgió como un relevo y arrastramos mucho público hacia esa zona de arriba. Encontramos gente nueva y mucha fiel de antes”, añade.

Paralelismos

Si en los tiempos de Milk la gente acababa bailando indie en el Playa, ahora los clientes hacen el tiempo para, a partir de las 03.00 horas, seguir el mismo rollo en la sala Inn. “La diferencia respecto a entonces es que entran cosas como Grande Amore o The Rapants, música gallega que antes no estaba en la selección”, dice Ratto, que antes de llegar a la ciudad ya era hostelero de la noche en su Génova natal.

La fiesta del séptimo aniversario de Lebowski fue todo un greatest hits en el que los reyes, por razones obvias, fueron los hermanos Gallagher. “Ahora mismo, seguramente, sea el grupo más pinchado de estos siete años”, confiesa. Preguntado por una canción que resuma estos siete años se inclina por ‘Do I Wanna Know?’ de la banda The Artic Monkeys.



Aprovecha cada evento para hacer fiestas temáticas: desde la reunión de Oasis a los conciertos del Noroeste. Siempre hay una excusa para que Andrea congregue a un público objetivo cada más fiel y numeroso, pero al que también hay que motivar con ideas innovadoras. De alternativo a local de moda, Andrea Ratto y Lebowski viven un momento dulce con el décimo aniversario como gran objetivo. Y es que, según parece, en Monte Alto eso de hacer zona y echar raíces sienta muy bien a los rockeros y a los indies.

Muy cerca, a apenas diez metros, en la calle Justicia el Puticlú se reivindica como el otro gran estandarte de aquellos que llegaron a posteriori. Es la nueva ola, que habría sido imposible sin Mardi Gras.