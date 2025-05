Laura Oso | “Llega un momento en el que tú no puedes mirar la realidad social desde un punto de vista académico”

Laura Oso Casas (Madrid, 1969) es un ejemplo de cómo, a pesar de su larga trayectoria, su pasión no le impide dejar de hacer lo que más le gusta, investigar. Experta en migración, catedrática de Sociología en la Universidad de A Coruña y exconsultora para diversos organismos internacionales como la Unión Europea o la OCDE, la madrileña afincada desde hace más de treinta años en Galicia viene de presentar ayer en Portas Artabras ‘Elgar Encyclopedia on Global Migration: New Mobilities and Artivism’, como una de las editoras de la publicación.

¿Cuándo nace la idea?

Hace ya tres años. Fue un encargo de la editorial británica Elgar, una de las más prestigiosas que trabaja en causas sociales y humanas y que yo ya había trabajado con ellos en otro proyecto editorial. Ellos querían hacer una enciclopedia sobre migraciones, ahí surge la idea, aunque luego le dimos un poco de forma. Se nos ocurrió hacerlo en base a tres pilares: los conceptos críticos emergentes, el activismo y el arte. Por eso añadimos el concepto de artivismo, es decir, aquellos artistas que pretenden transformar la vida en sociedad a través del arte, cómo podemos generar un cambio social.



¿Cómo definiría el libro?

Yo creo que es una publicación que a mí me gusta denominarla como un proyecto colectivo. En él han participado unas 200 personas de diferentes partes del mundo. Sobre todo, hay una fuerte representación de autores del sur de Europa, lo cual es muy innovador: somos dos españolas y una italiana las editoras. Aunque también hemos querido darle una dimensión internacional, con representación de América latina y África. El proceso fue apasionante. Nosotros íbamos proponiendo algunos conceptos más clásicos y los autores algunos más emergentes. Se fue construyendo un árbol.

¿Por qué el artivismo?

Llega un momento en el que tú no puedes mirar la realidad social desde un punto de vista académico. En el ámbito de las migraciones hay una parte muy interesante con la práctica. Hay mucho arte que está emergiendo. El proyecto surge de darnos cuenta de una necesidad: abordar el fenómeno de las migraciones desde el espacio artístico.

Ahora es directora del Cispac.

Es un centro interuniversitario. Reagrupa los principales grupos de investigación de las tres universidades de Galicia y abordamos el tema de los paisajes atlánticos culturales pero desde una versión amplia. Dentro del paisaje tenemos que ver desigualdades sociales y los paisajes que producen. Tenemos una visión del paisaje amplia y muy interdisciplinar.

¿Cuáles son los próximos retos?

Ahora estoy con un proyecto internacional, Incasi, una iniciativa en la que abordamos las desigualdades sociales de manera comparada entre América Latina y Europa y de la que formamos parte casi 30 universidades. Ahora mismo estamos trabajando en crear un índice para intentar medir las desigualdades.