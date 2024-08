Lara Pintos | “Esta es la primera vez que vuelo tan libre en la pintura”

Lara Pintos (A Coruña, 1984) es incansable, una corredora de fondo del mundo del arte, una hormiga laboriosa, exigente y perfeccionista con su trabajo que vive con profundo amor e intensidad.



Titulada en Ilustración por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña en 2005 y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en la especialidad Dibujo y Pintura, tan solo cinco años después, en 2010, el esfuerzo la ha acompañado desde los inicios.



Tanto empeño, dedicación ha puesto en su trabajo que si tuviera que definirse con un cuadro, Pintos no duda al citar la obra ‘Descansando al lado del caballete’ de Emma Sparre, al menos actualmente es la que mejor la representa.



La imagen muestra a una mujer exhausta, sentada en un sillón, que sostiene una paleta y varios pinceles en su mano izquierda mientras sobre la derecha reposa su cabeza. La escena sucede, eso sí, no muy lejos de su elemento de trabajo, el caballete está justo enfrente.

Deseo periódico



Las ganas siempre pueden al artista cuando lo mueve la pasión y la artista coruñesa ya tenía ganas de volver a exponer en solitario porque hacerlo, como ella indica, “es un deseo periódico, algo muy necesario para trabajar por proyectos”.



Pese a que Pintos no ha parado y a nivel colectivo ha expuesto este mismo verano, este otoño será la primera vez desde 2020 que lo haga individualmente. Será en la Galería La Catedral de Lugo en un proyecto que barca un total de unas 20 óleos que bien podrían ampliarse porque la artista sigue a ello en su estudio de la calle Pascual Veiga, en el diverso barrio de Agra do Orzán.



No obstante, hay dos cosas que todavía se guardan a buen recaudo, el nombre que tomará la exhibición y la fecha exacta aunque, como vaticina Pintos, probablemente tendrá lugar entre el próximo 20 de septiembre y se extenderá hasta el 10 de noviembre, aproximadamente.

En ella, la novedad es, subraya la pintora, que “hay un tratamiento diferente de la luz sobre las arquitecturas que represento y, además, aparecen más exteriores que en proyectos pasados” sonde Pintos se centraba “únicamente en el interior”.



Pese al cansancio, como la artista plasmada por Sparre, Lara pintos recibe esta oportunidad de volver a agarrar el pincel para que su arte lo invada todo, con “entusiasmo. Un poco de estrés, también, pero, sobre todo, con mucha ilusión”.

A Lara le ha llegado el momento de volar libre para poder mostrar todo lo que lleva dentro. De hecho, recalca, “es la primera vez que vuelo tan libre. Siempre he compaginado la pintura con otras actividades que me aseguran sostenerme y seguir produciendo, nunca he dejado de pintar y exponer. Voy a cumplir 40 años y he trabajado mucho para poder defenderme con mi profesión”.

La cantera



Entre sus muchas facetas también ha estado la de profesora de pintura para niños y adultos en la tienda de Bellas Artes, Distrito Arte, donde Lara deja una cantera de pequeños y grandes artistas a los que ha enseñado con cariño, paciencia y también risas junto a su compañera Marta Cidre. Ambas convertidas, en psicólogas ocasionales de su alumnado.



Ellos se quedan con las lecciones de una maestra de ojo clínico y la capacidad de desplegar toda la gama de Pantone solo pensando y observando.



Y ella... a ella todavía le parece que va a “volver a comenzar el curso como siempre” y, claro está, “los va a echar muchísimo de menos”. “Me han aportado mucho estos años”, incide aun sabiendo que ahora le toca empezar una nueva etapa.



En este nuevo camino que emprende ya puede que les esperen premios como otros que ya ha acumulado por su trabajo para darle un subidón especial a la hora de seguir creando. Lara es realista cuando dice al respecto que “es algo de lo que no se puede depender pero...”, siempre hay un pero, “cuando llega un reconocimiento es una inyección de moral”, reconoce.



La coruñesa sabe que una de las cosas más importantes de su oficio es “estar con amigos de siempre tomando unos pinchos en Santiago después de una exitosa inauguración”, un momento, éste, que recuerda como de los más especiales de una carrera en la que su mundo artístico es, sencillamente, “su forma de ser: observador, sensible y sereno”.