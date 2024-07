Lamine Thior | “España es un país multicultural con muchos prejuicios racistas”

El actor y cómico Lamine Thior llega al Ágora este viernes (20.00 horas) con su espectáculo ‘Españul’, organizado por Viraventos y Yarama África, donde narra sus vicisitudes al crecer en España –se crió en Algeciras– siendo negro.

¿Qué tal está siendo la gira?

Está siendo un sueño completamente y lo importante es que está calando el mensaje de que se puede hacer humor con un trasfondo social, porque es como “ah, no, estás dando una charla TED, la gente no se va a reír” y en realidad se ríen muchísimo. Salen diciendo que han aprendido un montón y se han dado cuenta de que hacen cosas que nunca se habían planteado que pudiesen ser hirientes.

¿No es mezquino que nos riamos de las desgracias ajenas?

Es importante saber diferenciar entre cuando te ríes de algo y cuando te ríes para algo. Aquí se utiliza el humor para llegar a un aprendizaje y creo que poder reírnos ‘para’ es lo que demuestra que una sociedad es inteligente. Hay que entender una cantidad de sarcasmos, retórica, esperpento... eso es la base de la cultura española, desde el Siglo de Oro.

¿Una anécdota que suela contar?

A veces queremos decir algo con buena intención pero acaba siendo violento. Yo tenía un amigo de pequeño, blanco, que en momentos de efusividad venía y me decía “Lamine, tío, yo no te veo negro, yo te veo normal”. Yo entendía lo que quería decir, pero era absurdo y al final te ríes. Esa mezcla es lo maravilloso, que puedas reírte de algo que es absurdo y, a la vez, darte cuenta de que lo es.

Todavía hay muchos prejuicios.

No solo en este país, pero yo solo puedo hablar de este, donde hay prejuicios racistas en la sociedad pero a la vez hacemos como que no existen.

¿Qué opina de Mbappé, que se ha posicionado en este asunto y rápidamente han salido a decirle que no se meta en jardines?

Pienso que si tienes un altavoz, debes usarlo. Nadie está obligado, pero los deportistas tienen poder para lograr cambios sociales y si no eres consciente de los privilegios que tienes... ¿Por qué la selección femenina ha reivindicado tanto? Porque les atraviesan cosas por ser mujeres, más allá de su condición de futbolistas. Supongo que Carvajal, al que no conozco, creerá que los privilegios no existen.

Por seguir con el fútbol, también se habla mucho de Lamine Yamal y Nico Williams y no solo por sus méritos con el balón.

Es una pena que no se esté hablando solo de su calidad futbolística sino también de su piel, todavía no estamos en ese punto. Por otra parte, es maravilloso que existan referentes como ellos. España es un país multicultural y con una identidad plural, hay que ver eso como una ventaja y no como la pérdida de la esencia pura española, que al final es lo que hay detrás de todos esos discursos xenófobos y racistas. Yo doy gracias de haberme criado en España, pero nunca me he desligado de mi cultura senegalesa y tener dos culturas y convivir con ellas es enriquecedor.