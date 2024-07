Lage acusa al PP de A Coruña de "fango" con el desarrollo de As Xubias

El portavoz municipal, José Manuel Lage, acusó al PP de estar instalado en la máquina del "fango". Lage se refería a la información de que Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, está contratada por Ginkgo Advisor, el fondo suizo que ha adquirido más de 20.000 metros cuadrados en As Xubias. El concejal aseguró que no existe incompatibilidad porque Pardo de Vera vaya dirigir el plan estratégico de A Coruña 2030-2050.

"No hai unha solo idea, so lodo, ataques persoais, moverse na escoria", enumeró Lage que recuerda que Pardo de Vera es nua profesional de prestigio que "no ten nada que explicar mais que é unha profesional qeu traballa para diferentes empresas e institucións prestixiosas". Considera que la ciudad tiene suerte de poder contar con ella.

El portavoz municipal lamentó la actitud de la oposición. "Qué fixeron eles nas Xubias'", les reprochó. Para él, Isabel Pardo de Vera no tiene ningún tpo de dificultad para poder desarrollar sus labores profesionales, ni como directora del plan estratégico, ni las decisiones del Ayuntamiento. Sobre todo, porque no es un trabajo a tiempo completo ni interno.

En cuanto la desarrollo, que comenzará con un convenio entre el fondo suizo y el Ayuntamiento, queda mucho por hacer. "Estamos nunha fase moi primixenia, moi inicial. Se falará sobre todo co BNG, pero sin cordón sanitario", prometió. Considera que es una apuesta por la regeneración de As Xubias a la que es difícil "buscarlle aristas", añadió el concejal que consideró que "estamos diante dunha oportunidade de recuperar unha zona". Y consideró que es justo "simbolizar esta aposta na alcaldesa". Pero insistió en que "estamos nos primeros minutos".