El Laboratorio de Consumo retiró 20 productos en lo que va de año

La seguridad es lo primero, y nadie quiere que cualquier producto de los que tiene en casa acabe produciendo un accidente en el que resulte herido él o alguno de los suyos. Para evitar eso, el Laboratorio de Consumo mantiene una estrecha vigilancia del mercado. Su directora, Natalia Crespo, señaló que, en lo que va de año, se han retirado 20 productos que no cumplían con las normativas de seguridad.



“Somos das comunidades autónomas que máis produtos retiran do mercado, porque somos das que máis traballan. Nós revisamos cada ano 600 ou 700 produtos. Máis de 15.000 análises”, aclaró. La gran mayoría de los que retiran, añadió, son juguetes, porque las normas son tremendamente exigentes, y se eliminan antes de lleguen al mercado, pero la media cada año es de 100 productos retirados, así que puede decirse que en este ejercicio han descubierto a pocos que no den la talla. “Os xoguetes e os aparatos eléctricos teñen que ter a garantía CEC”, recordó Crespo porque, aunque no es una garantía plena, no tenerlo es una falta de garantía total.



Crespo recomendó a los usuarios leer con cuidado las advertencias así como las instrucciones, un trámite que casi ningún consumidor se molesta en hacer. Como ejemplo, puso el de un cafetera que les llegó hace poco: el dueño aseguraba que no funcionaba la leche para el capuchino. “Era un problema de operación, non lera as instrucións”, comentó.



Un referente



Crespo hizo estas declaraciones durante la visita del director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, que estuvo acompañado de la xerente do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, Sol Vázquez. El director xeral destacó que este departamento de la Administración autonómica es un referente a nivel nacional e internacional, así como un instrumento muy importante para garantizar a los consumidores la seguridad y la fiabilidad de los productos que se adquieren.



Además, puso en valor que el trabajo del Laboratorio de Consumo de Galicia sitúa a la Comunidad como líder en el control de productos, siendo además el único laboratorio oficial público de consumo en toda España que cuenta con la acreditación ENAC, un certificado que evalúa la competencia técnica de laboratorios o entidades de certificación e inspección. “É un dos grandes sectores para presumir”, reconoció Alén, que recordó que desde otras comunidades autónomas encargan análisis a este laboratorio de A Grela.