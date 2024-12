La Junta de Gobierno aprueba la suspensión de la tramitación del polígono de As Percebeiras

En la Junta de Gobierno local que se celebrará hoy está previsto que se apruebe la .suspensión cautelar de la tramitación del desarrollo del Plan Especial PE M18, en Labañou, más conocido como As Percebeiras. El motivo es un informe del Instituto de Estudos do Territorio (UET) de la Xunta, que requiere un análisis que garantice que la nueva urbanización no tiene un impacto visual negativo en la zona. Sobre todo, teniendo en cuenta que formará parte de la fachada marítima de la ciudad.



Además, As Percebeiras se levantará justo al lado del Grupo de Viviendas María Pita, que fue declarado Área de Rehabilitación Integral (ARI). En 2021, un informe municipal ya había propuesto ajustes para mejorar la calidad de lo espacios públicos y la adaptación de los edificios al entorno, lo que también influye.



Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta el rechazo frontal del BNG al proyecto. Como sus votos son imprescindibles para sacarlo adelante para un Gobierno en minoría como el de Inés Rey, es necesario suspender la tramitación. La promotora ya había obedecido a Demarcación de Costas y convertido la torre original de 23 plantas en varios bloques de ocho y nueve plantas, asumiendo una reducción de edificabilidad de 55.000 metros cuadrados.