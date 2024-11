Los juicios del cuartel de Atocha y los papeles del pazo de Meirás, entre los fondos que pueden ser traslados de Ferrol a Madrid

"Diante do risco real de traslado dos fondos documentais -ao ter encargado por parte do Ministerio de Defensa un orzamento de traslado a Madrid- que custodia o Arquivo Intermedio Militar Noroeste, situado na cidade de Ferrol, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña únese á Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol e demandan publicamente a esixencia ao Ministerio de Defensa, do mantemento dos citados fondos en Ferrol e a dixitalización documental que facilite o acceso a investigadores no coñecemento histórico, nomeadamente aquelas causas e documentos sobre a represión franquista". Así se expresan a través de un comunicado conjunto las asociaciones memorialistas de A Coruña y Ferrol ante la posibilidad de que el archivo sea trasladado a Madrid.

Señalan, entre otras cosas, que en los fondos que se perderían en Galicia estarían los archivos correspondientes a sentencias de penas de muerte y otras condenas que se dictaron por "tribunais militares ilexítimos" como el que tenía su sede en el cuartel de Atocha de A Coruña.



"Pensemos só no que serviu este arquivo para fornecer investigacións sobre a represión en todo o territorio galego como o proxecto Nomes e Voces que naceu ao abeiro dos traballos que se realizaron ao redor do Ano da Memoria 2006, promovido pola Consellaría de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia. Ao proxecto encomendóuselle a tarefa de estudar a violencia golpista durante a guerra e posguerra, así como ofrecer á sociedade os datos relativos ás persoas que sufriron algún tipo de persecución neste período. Un proxecto inconcluso e aberto a dia de hoxe", aseguran los memorialistas.

Además, se refieren los memorialistas a que buena parte de los fondos documentales presentados en el juicio sobre la recuperación al patrimonio del Pazo de Meirás de Sada salieron de este archivo, en concreto del relativo a la sede de la Comandancia de Obras y Fortificaciones con sede en A Coruña.

Por ello, desde la CRMH de A Coruña exigen que se mantengan estos fondos en Ferrol y que, además, se digitalice el archivo para permitir que la decumentación sea accesible.