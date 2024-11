El juicio por Samuel Luiz llega a su ecuador: la Policía trastoca los alegatos de las defensas

El juicio por el crimen de Samuel Luiz llegó esta semana a su ecuador. Diez intensas jornadas en las que se ha podido escuchar la declaración de los dos acusados en libertad provisional –Katy Silva y Alejandro Míguez–, los testimonios de testigos que presenciaron la agresión o momentos posteriores del 3 de julio de 2021 y el desgarrador relato del padre del fallecido. Pero no fue hasta el miércoles cuando se dio inicio a las declaraciones de agentes de Policía Nacional que tuvieron participación en la investigación.



Fue la primera vez que las defensas evidenciaron su incomodidad. Sus versiones se vieron cuestionadas con la proyección de las imágenes de las diferentes cámaras que captaron a sus clientes en la noche de los hechos. Todavía les queda un largo camino por recorrer para tratar de lograr su objetivo: la absolución de los acusados.

Contradicciones

En la sesión del jueves, la más larga hasta el momento –duró casi seis horas–, se vieron por primera vez vídeos de la madrugada en la que Samuel perdió la vida a causa de una paliza definida por el director de la investigación como “una actuación brutal, inhumana y atroz”. Hasta la fecha solo se habían mostrado fotogramas, pero las imágenes exhibidas, mejoradas para alcanzar mayor nitidez, no dejan lugar a dudas: las cinco personas que se sientan en el banquillo estaban presentes en el núcleo de la agresión. No solo eso. Para el secretario de la investigación todas ellas participaron “de una u otra forma” en el mortal suceso.



En el vídeo captado por la cámara de tráfico de la plaza de Portugal se ve cómo Samuel y Lina, la amiga que lo acompañaba aquella noche, caminan por el Paseo Marítimo. Diego Montaña y Katy Silva se encuentran en la parte baja de la bancada de Riazor. Pocos segundos después se ve cómo Montaña sube rápidamente a encararse con Samuel Luiz tras ver cómo este y su amiga hacían una videollamada. El acusado, que es quien da “los primeros puñetazos y se le ve continuar la agresión en toda la secuencia de la paliza”, pensaba que lo estaban grabando. Le sigue Silva y aparece en escena Alejandro Freire, alias Yumba. Entonces se origina el tumulto, en el que los cinco acusados y los dos menores ya condenados están presentes.



La defensa de Montaña alega consumo de alcohol como motivo de absolución, pero en las imágenes este sube “sin dificultad” las escaleras y se abalanza sobre Samuel y Freire lo derriba, utilizando la técnica del mataleón. Entonces surge otra contradicción de la defensa: Katy Silva sí intenta parar a Montaña, su entonces pareja, pero “apartó a Lina, la amiga de Samuel, para evitar que esta pudiese auxiliarlo”. Esta, además, “estuvo siempre cerca del tumulto y en ningún momento se ve que intenta parar la paliza”. La acusada, en su declaración, negó que impidiese a Lina ayudar a su amigo y aseguró que intentó parar a Montaña.



El agente describió también que en las imágenes Kaio Amaral llega corriendo, “levanta la pierna, se acomoda y lanza una patada con mucha fuerza”. Su abogado, José Ramón Sierra, defiende que su cliente no impactó a la víctima. Una farola no permite ver si la patada impacta o no, pero por “lógica”, precisó el testigo, apuntó a que sí.



El secretario de diligencias también desmontó la defensa de Alejandro Míguez, explicando que, tras ir corriendo, “entra en el núcleo de la agresión y sale disparado hacia la izquierda”. Además, cuando se produce el primer ataque a Samuel y aparecen Ibrahima y Magatte tratando de socorrerlo, “es él la persona que empieza la persecución”, a quien siguen Montaña y Yumba, ambos por delante de Kaio. “En ningún momento veo que nadie quiera sacar a nadie de ahí”, detalló el agente, a la vez que dijo que “toda la gente que estaba en el núcleo de la agresión se va hacia la segunda zona”. Míguez, cuando declaró el pasado día 17 de octubre, dijo que, tras la primera agresión, en la que intenta frenar a Montaña, se desvincula del grupo y emprende “otro camino”. No hay, sin embargo, ningún fotograma en el que se le vea pegar a Samuel.



Cuando el ataque termina, los acusados son grabados por diferentes cámaras: en Juan Flórez, en la calle Rosalía de Castro, en la plaza de Galicia y en Linares Rivas. “Hay unas consignas para que cada uno vaya por cada una de las calles”, comentó, mientras consideró que “se ve una unidad de acción” tanto en la agresión como horas después.

La botella

En la declaración de otro agente, encargado del visionado de las imágenes del interior del pub en el que estuvieron la víctima y los acusados, se percibe cómo Alejandro Freire esconde una botella de alcohol en su chaqueta para sacarla al exterior. Varios testigos mencionaron la presencia de una botella durante la agresión. Si fue utilizada como arma y si existe ADN en ella, se dará a conocer esta semana, cuando testifiquen los agentes del laboratorio de biología.



Quedan once sesiones para la entrega del objeto de veredicto. Será el día 18 de noviembre y, a partir de entonces, comenzará una cuenta atrás para conocer la deliberación del Tribunal del Jurado. La Fiscalía pide que todos los acusados sean juzgados por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Para Katy Silva y Diego Montaña consta, además, una agravante de discriminación por condición sexual, por lo que solicita 25 años de prisión. Para Alejandro Freire y Alejandro Míguez, 22 años. En el caso de Kaio Amaral, la petición de la Fiscalía asciende hasta los 27 años, ya que para él se suma el delito de robo con violencia del teléfono móvil de Samuel.