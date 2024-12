Jugarse la vida en A Coruña por un puñado de likes

Acostumbramos a regalar adjetivos con cierta alegría, algunos parecen ignorar el alto coste que en su día tuvo el término 'héroes' para referirse a unos valientes que dieron su vida para socorrer a otro. Retuerce la memoria de José Antonio Villamor, Rodrigo Maseda y Javier López ver ciertas actitudes en la coraza del Orzán, a unos pocos metros de donde los tres policías se dejaron la vida en 2012 para intentar sacar del agua a Tomas Velicky. De hecho, en el monumento que recuerda aquella tragedia, se subraya también que antes que los agentes, en ese mismo punto, el niño Juanito Darriba y Francisco Alcaraz tambén perecieron. Todos murieron por intentar salvar a otros.

En aquel entonces las cámaras eran más modestas y las redes sociales menos virales. Hoy, en la dictadura del like, es posible ver cómo una y otra vez, día tras día, algunos arriesgan su integridad, y la de quienes tienen que velar por la misma, para encontrar 'La foto'. Es como si esos famosos vídeos virales de turistas en Nazaré fueran objeto de la Inteligencia Artificial, que uno a veces ya se pierde. Sin embargo, 'a xente mariñeira' sabe de sobra que el mar no avisa y que mucho más traicionero de lo que merezca cualquier like. O millones de ellos.