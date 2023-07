Juancho Conejo | “La cultura tiene un frente muy peligroso con la ultraderecha y celebro que no haya logrado avanzar”

La banda Sidecars ofrecerá el viernes un concierto en el festival Morriña, que se celebrará por primera vez en el puerto coruñés. Juancho (voz y guitarra), Gerbass (bajo) y Ruly (batería) llevan quince años de carrera pero, afirma su cantante, siguen siendo “los tres colegas de siempre” del barrio madrileño de Alameda de Osuna. Llegan con su séptimo disco bajo el brazo, ‘Trece’, que los “ha asentado definitivamente”.

¿Qué tal la “resaca” del Atlantic Fest de Vilagarcía?

Fue alucinante, el concierto fue muy bonito y nos hemos quedado por Galicia unos días de vacaciones, ya para el Morriña. Teníamos unos días libres y hemos aprovechado.



Vienen tan asiduamente que son ‘uns galegos máis’.

¡Qué suerte, así lo sentimos! A Coruña es una de las ciudades en que más queridos nos sentimos, yo he tenido mis experiencias personales ahí, he tenido una parte de mi vida en A Coruña y siento esa tierra como casa.

¿Qué sintió el domingo cuando vio los resultados electorales?

Lo más importante que saco es que la ultraderecha haya parado de avanzar y no solo eso, sino que ha dado pasos hacia atrás. Creo que son los únicos que no contemplan la cultura, independientemente de que unos partidos la valoren más que otros, con ellos tenemos un frente muy peligroso para todos los valores que se han ido consiguiendo y que lograron nuestras generaciones anteriores. Anoche celebré que nuestro país se desmarque un poco de Europa y aquí la ultraderecha no consiga seguir avanzando.

¿Cómo está funcionando ‘Trece’ en directo en esta gira?

Muy bien, ha sido algo bastante unánime, que no siempre ocurre, tanto de nuestro público como de la crítica e incluso de gente que no nos sigue, han llegado buenos comentarios y hemos sentido que la banda se asentaba un poquito más, que crecía a nuestro ritmo, que siempre hemos ido poco a poco. Ha sido un paso adelante y hay unas cuantas canciones que ya estamos notando que se están convirtiendo en imprescindibles.

En algún concierto afirmó que no descartaba vivir aquí.

Probablemente es mi lugar favorito, he vivido muchas cosas ahí y tengo muchos amigos de los que llamas familia. Cada vez que vengo a Galicia siempre me quiero quedar y siempre lo pienso, ojalá un día mi vida sea un poco más tranquila y pueda permitirme venirme a vivir a un lugar así, porque esto es calidad de vida.

El pasado año tocaron por primera vez en el Wizink de Madrid. En A Coruña tocaron en prácticamente en todas las salas hasta llegar al Coliseum y ahora, al puerto. ¿Cómo siente esa evolución?

Las cosas hay que hacerlas despacito y con buena letra, nosotros estuvimos muy bien aconsejados cuando empezábamos por nuestro manager y la gente de cerca. Sentimos que era una carrera de fondo y es lo que hemos ido haciendo, tocando en salas e intentando no tener prisa, siempre cuidando lo que somos. No somos un grupo masivo pero sí reconocido y eso es muy bonito. A Sidecars la gente le tiene respeto en el mundo de la música y eso es lo mejor.

Y afirma que siguen siendo los tres amigos del barrio de siempre.

Éramos cuatro cuando empezamos y hace unos discos Manu se bajó del barco, pero quedamos tres amigos del colegio. Nos llevamos súper bien, nunca discutimos y tenemos el privilegio de viajar juntos. Es una suerte.

¿Tienen material nuevo?

Soy muy inquieto y siempre estoy escribiendo, el tiempo entre discos se me hace largo siempre. De hecho, estamos preparando una cosita especial que no puedo adelantar todavía, a final de verano quizá ya podamos hablar de ello.