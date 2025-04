Juan Flórez, Cuatro Caminos, Ramón y Cajal y A Palloza, los barrios de la eterna juventud coruñesa

La mejora de las condiciones de vida han añadido años a los aniversarios personales, de forma que si antes la esperanza de vida se situaba en llegar a septuagenarios en Galicia, ahora esta ya escala hasta los 83 años de media. A Coruña no es una excepción y sus barrios ya albergan no solo a octogenarios sino a los que se encaminan también a la década de los 90. Y en eso, Juan Flórez, Cuatro Caminos, Ramón y Cajal y A Palloza son los barrios de la eterna juventud coruñesa.

Según los datos del Observatorio Urbano del Ayuntamiento, en las calles de esta zona se reúne el mayor porcentaje de población de más de 85 años de la ciudad. Del total de vecinos, un 6,25% tienen esta edad. Suman 1.606 personas, con datos al cierre de 2024, un millar más que hace veinte años, cuando eran 'solo' 685.

Si en términos porcentuales gana el Ensanche, en lo que se refiere a números naturales el mayor número está en Os Castros, Monelos, Matogrande y Someso, donde viven 2.488 personas de más de 85 años. Suma la zona un impresionante incremento, ya que en 2004 eran penas 322 los octogenarios largos.

En el lado contrario aparecen las zonas con menos población de edad avanzada. Elviña, A Zapateira, Mesoiro, Novo Mesoiro y Pocomaco, suma 166, un 1,32% de sus vecinos, sobre todo arrastrados por la juventud de barrios como Novo Mesoiro.

Mientras, en las zonas de la Ciudad Vieja, Los Cantones, La Marina y el Orzán hay 734 personas de 85 y más años (un 5,52% del total de residentes); en Monte Alto, Orillamar, Zalaeta, Matadero y Adormideras hay censados 1.453 (4,72%); en la zona de la estación de tren, Sagrada Familia, Os Mallos y Vioño hay 1.650 (5,21%); en Labañou, Alfredo Vicenti, Manuel Murguía y Los Rosales viven 1.457 (un 4,26%); en O Ventorrillo, Peruleiro, Agra do Orzán y As Conchiñas son 1.427 (5,32%); en Palavea, Pedralonga, Eirís, La Madosa y As Xubias cuentan 388 (3,44%); y en A Grela, Bens, Nostián, Penamoa y A Moura suman 314 (3,49%).