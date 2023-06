José María Mostaza | “La mediterránea es la dieta óptima para prevenir dolencias cardiovasculares”

Jefe de Medicina Interna del Hospital La Paz-Carlos III de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Arterioesclerosis (SEA), José María Mostaza es uno de los organizadores del XXXV Congreso de la SEA que se celebra estos días en Palexco.

¿Qué avances se abordarán en este XXXV Congreso del SEA?

Como sociedad científica de referencia en la prevención y el tratamiento de la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo y, sobre todo, la hipercolesterolemia, abordaremos todo lo referente a recomendaciones para bajar el colesterol y reducir así el riesgo de complicaciones cardiovasculares futuras. En este congreso se tratará fundamentalmente de cómo reducir el colesterol y hasta dónde, de tratamientos y de que los pacientes sean adherentes al tratamiento y persistentes en su toma... El tratamiento es la manera más eficaz de reducir las posibilidades de reducir complicaciones cardiovasculares cardiovascular.

Prevención, prevención, prevención... Insisten desde la SEA

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo , pero cuando le dices a un paciente que tiene que tomarse una pastilla el resto de su vida para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular parece que le cuesta. Eso es lo que intentamos transmitir y ver de qué forma hacerlo... El tratamiento para bajar el colesterol es uno de los más tomados en el mundo y el que ha conseguido reducir la tasa de complicaciones cardiovasculares en todos los países desarrollados de manera significativa. Con todo, siguen siendo la principal causa de muerte en los países industrializados, pero ha habido un descenso muy importante en los últimos decenios, y eso viene derivado fundamentalmente de los tratamientos para bajar el colesterol, junto a otras cuestiones como la alimentación.

También hablaron de la importancia de la alimentación...

En la Conferencia Grande Covián, que siempre aborda cuestiones de nutrición, el profesor Ramón Estruch, de Barcelona, presentó un trabajo en el que demuestra que consumir aceite de oliva virgen extra reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es decir, otra manera de prevenir es a través de la Dieta Mediterránea.



¿Cree que los ciudadanos estamos concienciados de la importancia de prevenir con una dieta equilibrada, ejercicio...?

En esto, tenemos que diferenciar entre dos tipos de prevención: primaria y secundaria. En esta última, que es después de sufrir un infarto, por ejemplo, la gente está más concienciada, aunque algunos también se olvidan y acaban dejando la medicación, los hábitos y la dieta... La prevención primaria es mucho más complicada porque no es fácil convencer a alguien de que tiene que tomar una pastilla para evitar algo que no sabe si va a tener o no... Por eso hay que hablar y explicar mucho al paciente, concienciarlo de que está tomando algo cuyo único efecto es prevenir algo que a lo mejor no hubiera tenido nunca...

¿En qué medida puede influir el estilo de vida, e incluso la situación económica, en el riesgo de sufrir estas complicaciones?

Mucho. Porque impacta directamente, a través de la alimentación, que es mucho más cara, e incluso por la mayor prevalencia de enfermedades psiquiátricas como ansiedad o depresión entre los más desfavorecidos, y eso también se ha asociado al desarrollo de estas enfermedades.