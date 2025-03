José M. Vázquez Forno | “No podemos renunciar a seguir creciendo socialmente”

José Manuel Vázquez Forno (A Coruña, 1979) ha sido recientemente elegido como nuevo maestre de la Real Orden de los Caballeros de María Pita tras suceder a José Duarte Novo, antiguo maestre que agotó el plazo máximo de ocho años de mandato según recogen los estatutos. El abogado y actual secretario técnico de dirección en la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de A Coruña será, a partir del próximo 10 de abril, nuevo maestre tras vencer en las urnas a la abogada Flory Fernández, la primera mujer que aspiraba a este puesto.

Tras casi 12 años en la Real Orden, maestre. ¿Qué supone para usted afrontar este nuevo reto?

Un gran sentido de la responsabilidad y un honor, por supuesto. El nivel de apoyo que tuvo nuestra candidatura rondó el 65% de los votos con una participación histórica de casi el 90%. Yo ya era canciller de la junta durante los últimos cuatro años, pero este nuevo cargo requiere mayor responsabilidad, claro.



Se impuso a Flory Fernández, primera mujer que aspiraba a hacerse con este cargo.

Nuestra candidatura combinaba una serie de cuestiones: continuidad, juventud y experiencia y presencia femenina. Por un lado continúa la labor seccional del anterior maestre, José Duarte, con una apertura a la sociedad y un incremento en cuanto al numero de actividades. En segundo lugar, la presencia femenina. Un total de tres mujeres figuran en los cuatro primeros puestos de la Real Orden, algo histórico en la institución. Por último, combinamos la experiencia y la juventud, presente en los principales puestos de la Junta de Gobierno. En mi caso, soy una de las personas más jóvenes en la Real Orden, frente una lista que aportaba más veteranía.



¿Cuáles son los principales puntos de su legislatura?

En primer lugar, siempre queremos que haya el mayor apoyo posible entre los socios. Cuando hay dos candidaturas siempre hay dos visiones distintas. Yo le he dicho a la compañera –Flory Fernández– al terminar el escrutinio que no hay ni perdedores ni vencedores, que aquí todos formamos parte de la Real Orden. Independientemente de ser listas contrapuestas desde el minuto uno vamos a trabajar de la mano. Luego, vamos a tener también varios objetivos. En primer lugar, incrementar la base social. Ahora mismo somos casi 130 caballeros y no podemos renunciar a seguir creciendo socialmente.



El 10 de mayo será la investidura, junto a la de doce caballeros.

Efectivamente. Es uno de los actos centrales del año. Se inicia con unos actos de homenaje en el Castillo de San Antón, luego realizaremos las investiduras y terminaremos con una ofrenda a la Virgen del Rosario y otra en la plaza de María Pita. Los caballeros investidos serán: Hugo Martín Figueiras García, Emilia Rodríguez Eirís, Francisco Pérez-Ardá Criado, José Balboa Rodríguez, Macarena Rosado Corral, Antonio José Queijeiro Álvarez; Jorge Couso Fernández-Getino, Manuel Martín Álvarez Losada, Juan de Dios Ruano Gómez, Héctor Salvador Fouz, María Jesús Díaz Candamio y Bieito Rubido Ramonde