Jorquera a Rey: "Si o grupo de goberno rectifica, faremos unha oposición constructiva en A Coruña"

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, señaló hoy que el motivo por el que no apoyarán los presupuestos del Gobierno de Inés Rey para 2025 por sus continuos incumplimientos. Al mismo tiempo, declaró en Radiovoz que "si o grupo de goberno rectifica, faremos unha oposición constructiva". Por otro lado, negó la posibilidad de una moción de censura, puesto que "nunca" pactarán con el PP.

Jorquera afeó a Inés Rey la forma en la que gobierna, como si no lo hubiera hecho gracias a un acuerdo en BNG, dado que el PP consiguió un concejal más (12 frente a los 11 del PSOE) y recordó que no atiende las peticiones de nacionalistas. "Ten que revisar a súa forma de relacionarse con outros grupos, e é alcaldesa porque tivo os votos dos concelleiros do BNG", declaró.

En el pleno del lunes, cuando hizo el anunció, Jorquera reconoció que se habían hechos esfuerzos de última hora para encauzar la situación, pero considera que cuando cumple, lo hace tarde, mal y arrastro. "Temos a percepción de que os acordos non son asumidos polo conxunto de Goberno local", se lamentó.

La posición del BNG la entiende como "unha chamada á rectificación" y como quedan dos años más de mandato, seguirán en la oposición, pero de una forma constructiva. "Se o goberno municipal toma nota, a disposición do BNG segue estando sobre a mesa", declaró para luego añadir: "Na vida, se queres que te tomen en serio, tes que facerte respetar".