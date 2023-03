Jorquera quiere llevar la "solvencia" de los gobiernos locales del BNG a A Coruña

“Os gobernos municipais do BNG son exemplo de solvencia, capacidade e bo facer. E todo ese bo facer querémolo poñer ao servizo da Coruña, para lle dar o impulso que a cidade precisa”, así lo certificó el candidato del Bloque a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, durante su intervención en la Convención Muncipal del partido.

En ella aludió a que la ciudad "vive nun certo estancamento" porque la ciudadanñia "non atopou un aliado no Goberno Local". “Coller impulso e dar o salto, dicía un poema de Lois Pereiro. Fagámolo: collamos impulso na Coruña e deamos o salto”, proclamó el candidato en una alocución con tintes literarios en la que señaló como propósito del BNG hacer de A Coruña “a Cidade Barco, a Cidade Faro, a Cidade Luz”. Y continuó: “Cidade Luz porque pola súa tradición cultural, pola súa conexión coas correntes máis avanzadas de cada momento, pola súa creatividade, A Coruña ten que ser a nosa cidade das luces. Cidade Barco, porque reúne todas as condicións para ser a capital ecolóxica do mar. Cidade Faro, porque, como dixo Domingos Merino, o primeiro alcalde nacionalista da nosa cidade, A Coruña ten que ser un faro para Galiza. E un faro tamén na defensa e normalización do noso idioma”.