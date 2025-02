Jorquera se desmelena en el Entroido de A Coruña junto a Inés Rey

Es tiempo de Carnaval y por momentos, aunque solo sea por unos minutos, la diversión se tiene que acabar por imponer a los problemas del día a día. De ello se trata. Sobrevivir el resto del año gracias a las buenas vibraciones conseguidas durante el Entroido. Dieron buena cuenta de este buen 'feeling' este viernes por la mañana la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el concejal y portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera. Ambos se calzaron sus mejores galas, o lo que es lo mismo, sus mejores pelucas, para acudir al homenaje a la comparsa Os Maracos, que deleitaron a los presentes con su muestra de Bárbara Rey y el emérito Juan Carlos I.

En la calle de la Torre ambos dirigentes se 'desmelenaron' y olvidaron por un momento asuntos como la moción de confianza o los presupuestos. Ya volverán los tiempos de pensar en ello.

Jorquera disfrazado en Carnaval

Mientras la alcaldesa apostaba por un cambio de look hacia el rubio con corte de pelo a lo bacinilla, Jorquera volvía a hacer gala de su papel como encargado del Bloque en materia de peluquerías. Con su peluca riza morada, el edil que día a día aparenta una gran seriedad, volvió a demostrar que la retranca es lo suyo. Solo hay que recordar cuando hace unos años explicó por qué era el encargado de presentar una moción sobre el IVA de las peluquerías: "Permítanme que comece como comecei unha intervención sobre esta mesma cuestión hai xa varios anos no Parlamento galego. Comecei cunha aclaración: no reparto de áreas que temos dentro do grupo a min correspóndenme as cuestións fiscais. Fago esta aclaración por se alguén se sorprende de que sexa precisamente eu quen fixe posición en nome do BNG nunha iniciativa sobre os salóns de peiteado", bromeaba sobre su calvicie.

Ambos estuvieron este viernes en Mote Alto en el acto de homenaje a Os Maracos en el Andar do Entroido, que incorpora la loseta con el nombre la agrupación. La regidora estuvo acompañada por el presidente de la comparsa, Romualdo Irijoa.



Por decisión del conjunto de las comparsas, el reconocimiento de este año será para Os Maracos, por ser la entidad más antigua, fundada en 1983. “Este Andar do Antroido nació de la mano de las comparsas, que trabajan todo el año para llenar de risas y diversión a ciudad durante unas semanas. Por eso, este año quisimos darle una vuelta más la esta iniciativa que impulsamos en el año 2022”, dijo Inés Rey.



La alcaldesa y Romualdo Irijoa descubrieron la loseta de piedra que acompañará desde este 2025 a las de Fernando Amaro ‘Cantero’ y el propio Romualdo Irijoa. Rey invitó a la ciudadanía a asistir a los diferentes actos programados por el Antroido, que continuarán este viernes con la ofrenda floral a Nito y la entronización del Dios Momo.