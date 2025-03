Una jornada de deporte adaptado en A Coruña para aprender a "ponerse en otro lugar"

El deporte puede ser la mejor herramienta para generar empatía y conocer una realidad distinta. Esa es la lección principal que se llevaron esta semana casi 400 alumnos de doce colegios de la ciudad y el área metropolitana que participaron en las jornadas de deporte adaptado de la Fundación Enki. Llevadas a cabo durante dos días en Palexco, el objetivo principal, según el presidente de la asociación, Ángel López, es "buscar la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad mediante el ocio y el deporte". Así, asegura, al realizar actividades como la esgrima o el tenis adaptado o la boccia (una versión de la petanca que pueden practicar también con discapacidad intelectual), los niños aprenden a "ponerse en otro lugar".

Los jóvenes alumnos que tuvieron ocasión de participar esta mañana así lo confirman. "Paréceme moi ben que algúns deportes se adapten ás necesidades de quen non o pode facer", explica uno de ellos, Raúl, del CEIP Grande Obra de Atocha, que en su caso destaca lo diferente que resultan respecto a los deportes sin adaptar. "É bastante difícil porque non estamos acostumados a xogar así, sentados, como a xente sen mobilidade", resume. Lo mismo opina su compañero Íker: "A experiencia é diferente, moi extraña. Cando probei a esgrima normal era máis rápida, e aquí é más lento, pero pódese facer e é moi chulo, gustoume moito".

Pedro y Martín, del CPR Ponte Pasaxe, afirman que ha cambiado su percepción sobre las personas con discapacidad tras probar la bicicleta para personas con movilidad reducida. "Me ha gustado mucho, es una experiencia distinta", explica Pedro, quien dice que esa actividad le hizo pensar en "lo complicada que es la vida si te falta alguna parte del cuerpo o tienes alguna discapacidad". "Es mucho más difícil que una bicicleta normal, me esperaba tener que hacer menos esfuerzo. Pesa mucho. En una bicicleta normal vas a un metro del suelo y con esta no, vas a ras del suelo, y eso impresiona", explica por su parte Martín.

La iniciativa forma parte de unas jornadas que Enki hace para los niños en las que "trata de buscar la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad mediante el ocio y el deporte", como explica López. "Constan de una primera parte en la que van los deportistas a los colegios a dar charlas, les explican su historia... Y después aquí prueban diferentes deportes adaptados: fútbol a ciegas, esgrima, tenis, etc.", manifiesta. "Cada año avanzamos más y vamos consiguiendo llegar a más colegios", celebra el presidente de la Fundación Enki. El jueves, de hecho, visitarán Pontevedra.

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, el Grupo Lanzal y la Xunta de Galicia. Además, el evento ha contado con la colaboración de clubes deportivos locales como ASPACE Coruña, Club Atletismo Sada, Club del Mar, Club de Esgrima Coruña, Asociación Sociocultural ASCM, Inclubasquet Coruña y CRAT Coruña, quienes han ofrecido una experiencia lúdica e inclusiva para todos los participantes. Lo hicieron a través de 10 puestos 'Ponte en mi lugar', con una actividad distinta en cada uno, y por los que los alumnos de los colegios allí congregados iban pasando en turnos de 15 minutos.