uando a los ocho años Joe Lastie (Nueva Orleans, 1958) recibió su primera batería supo que estaba destinado a seguir los pasos musicales de su extensa familia, que incluía a su madre, sus dos abuelos, su tía y sus tíos. Lastie ha colaborado con músicos de la talla de Fats Domino, Irma Thomas o The Blind Boys of Alabama. Esta noche a las 21.00 horas tocará con la banda del ‘bluesman’ gallego Carlos Childe en la sala Mardi Gras, un concierto enmarcado en el ciclo +QJazz de A Coruña. El éxito ha sido tal que las entradas ya están agotadas.

Usted procede de una larga tradición musical. De hecho, su abuelo fue el primero en tocar la batería en las iglesias de góspel. ¿Cómo ha influido esa herencia en su música?

Joe Lastie: La música que tocamos en la iglesia es la misma que interpretamos en el jazz comercial, por ejemplo, ‘When the Sains Go Marching In’. Tocaba esa canción en la iglesia y ahora la interpreto con el mismo espíritu con mi banda. Cuando estaba de gira con la Preservation Hall Jazz Band [una de las bandas más representativas de la música de Nueva Orleans] y hacíamos ese tema, la gente empezaba a caminar en procesión alrededor del teatro. Lo mismo pasaba cuando la tocábamos en la iglesia. Solíamos marchar con una vela, porque era un ritual.



¿Cómo surgió la colaboración entre Joe Lastie y Carlos Childe?

Carlos Childe: Llevo bastante tiempo visitando con frecuencia Nueva Orleans y, hace unos cuatro o cinco años, un trompetista de allí llamado Will Smith, con el que a veces toco, me presentó a Joe Lastie. El año pasado Joe me comentó que iba a viajar a Europa y que quería expandir su gira a todos los sitios que pudiese. Fue ahí cuando hablamos de la posibilidad de hacerla con mi grupo.

Joe, ¿por qué eligió usted a Carlos para la gira? ¿Qué vio en él que no vio en otros músicos?

J.L: Lo elegí porque siento en él la pasión y el amor por la música de Nueva Orleans. Algunas personas aseguran que les encanta esta música y que harán por ella muchas cosas que luego nunca realizan. Pero él sí las hace, ama esta música de verdad.

Y a usted, Carlos ¿qué le llamó la atención de la música de Nueva Orleans?

C. Ch.: No sabría explicarlo, pero creo que es una música que se siente mucho por dentro. En cierto sentido es algo muy espiritual. Dicen que se debe a que en parte viene del góspel, de la música de la iglesia. Es un estilo muy emotivo a la que te sientes muy conectado en el caso de que te guste. A mí me hace sentir muchas cosas y quizá con otra música sea más complicado lograrlo.

¿Cómo ha evolucionado el estilo de Nueva Orleans desde sus inicios a la actualidad? ¿Cómo era en sus comienzos?

J. L: Yo empecé tocando con gente mayor que tenía entre 80 y 90 años y que solía colaborar con Louis Armstrong. La música estaba muy viva y aprendí muchísimo de todos ellos. Ahora estoy tratando de enseñar eso mismo que estudié a los músicos jóvenes, pero no quieren aprender. Por eso viajo por el mundo, para mostrarle a la gente lo que es la música tradicional de Nueva Orleans. Ahora, los jóvenes tocan en charangas antes que tocar jazz tradicional.

Y, en relación con esto, usted, Carlos, ha entrevistado a varias de las leyendas vivas de la música de Nueva Orleans.

C. Ch: Sí, es un proyecto que empecé hace ya dos años. Cuando estaba en Nueva Orleans me di cuenta de que conocía a mucha gente de la última generación que tocó y aprendió directamente de los artistas que hicieron evolucionar esta música en los años 30, 40 y 50. Esas personas me parecían muy interesantes porque eran las últimas que tuvieron contacto directo con los intérpretes más cercanos a los orígenes de la música de Nueva Orleans.