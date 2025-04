JJ Vaquero | “En el norte hace gracia lo que se dice y en el sur cómo se dice, la retranca gallega junta las dos cosas”

Quizá es por la llegada de la primavera que favorece la risa, pero con la llegada del mes de abril llega a la ciudad el Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu), que este año tomará la ciudad del 24 de abril al 4 de mayo. En esta edición, la gala final en el teatro Colón, ‘Fantastic Colofon’, contará con la presencia de Ana Morgade, Álex Clavero y JJ Vaquero. Es este último quien destaca que un evento como este “es una gozada”, ya que permite que se reúnan en la ciudad planteamientos humorísticos de España y América.

Forma parte de la gala final del Emhu, con las entradas agotadas desde hace tiempo, ¿añade presión a la hora de afrontar el espectáculo?

Creo que lo que añaden los teatros llenos es responsabilidad, la presión la siento más cuando me toca actuar para nueve personas. Por suerte cada vez me pasa menos tener muy poco público, pero me ha pasado y supongo que me pasará. Hasta entonces, disfrutemos del llenazo de A Coruña.

El Emhu reúne durante más de una semana en A Coruña a humoristas de toda España y de Latinoamérica, ¿qué supone para ustedes poder juntarse en un evento como este?

Es una gozada. Soy monologuista, la mayoría de mis actuaciones las hago solo, un actor casi siempre que actúa comparte la experiencia y eso es algo que a mí, como monologuista, me pasa menos. En el Emhu comparto escenario con otras dos personas y lo agradezco mucho. La guinda del pastel es que es un festival donde puedes coincidir con todo tipo de humoristas de diferentes nacionalidades, gente que hace humor desde otro sitio, aprendes mucho. Pero eso no evita que cuando vuelvas a casa, lo primero que le digas a la familia sea “joder, qué bien se come en A Coruña”.



Cuando se repasa su biografía, se acostumbra a decir que entró ‘tarde’ en este mundo de la comedia, ¿cree que hay una edad recomendada para entrar en el mundillo del humor?

No, pero cuanto antes, mejor. Así, cuando tengas una edad en la que tengas cosas importantes que contar en un escenario, ya habrás aprendido a contarlas. Por no hablar que ir a actuar gratis a un Comedy Club para ir haciéndote un nombre en la profesión es más fácil cuando aún no tienes hijos a los que mantener.

Entre otras cosas, además de sus espectáculos, ha trabajado como guionista, ¿es más complicado escribir para uno mismo o para otros?

No estoy muy seguro, pero creo que prefiero escribir para otros porque lo que no quieran ellos, me lo quedo para mí. Al revés no puedo hacerlo, no le voy a dar a otro lo que no quiero para mí.

Algunos humoristas aseguran que la risa es terapia, otros, que permite al público evadirse y olvidar la realidad durante un rato. ¿Qué diría que aporta el humor?

No habría que darle tantas vueltas, los bebés se ríen, y si un bebé se ríe entendemos que está bien y si llora entendemos que está mal, ya está. Pero sí que creo que el humor, a veces, es la manera más rápida de liberar la tensión. Te sientas en una boda con personas que no conoces y todo es un poco tenso hasta que alguien dice una chorrada y se produce la primera risa en grupo.

Hace poco, en el Congreso, se le decía a Rajoy que no sabían de dónde había sacado ese “gracejo” con el que se dirigía al resto de políticos. En su caso, ¿nota muchas diferencias en cómo recibe el público su humor según el lugar en el que actúe?

Tengo una teoría. Creo que, generalizando, en el norte hace más gracia lo que se dice y en el sur hace más gracia cómo se dice... y, ahora que lo pienso, puede que la retranca gallega junte las dos cosas.

Además de en shows como el del Emhu, ¿en qué proyectos está trabajando?

¡Estreno una película el 13 de junio! Se titula ‘Sujétame el cubata’, con Patricia Conde, Goyo Jiménez, Carolina Noriega, Fernando Albizu, Jorge Cremades y Ana Morgade. Como habrás notado por el título y el elenco, sí, es una comedia.