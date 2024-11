Iván Ferreiro | “El pop tiene que ver con la memoria colectiva. ‘Star Wars’ e ‘Informe Semanal’ son pop”

Tras el paso de India Martínez, Miriam Rodríguez y Pancho Varona y Los Secretos, el nuevo ciclo musical A Coruña LiveXperience by Caixabank encara su penúltima jornada. Hoy será el gallego Iván Ferreiro quien ponga la música en el Palacio de la Ópera (20.30 horas).

¿Qué va a encontrar el público esta tarde?

Vamos con la gira de ‘Trinchera Pop’, así que habrá muchas canciones del disco nuevo y también muchas canciones antiguas. Llevamos un año y pico de gira y estamos superengrasados y superbien. El que venga va a encontrar emoción y canciones, como diría Andrés Calamaro.

Como decía, hace más de un año de la salida del disco. En aquel momento, se hablaba de que era su disco más filosófico, ¿cómo lo ha ido recibiendo el público?

Pues muy bien, estamos muy contentos con la respuesta del público. Hemos podido tocar en muchos festis, hemos tocado en muchas salas, y, la verdad, es que el concierto va evolucionando y la gente parece que lo recibe muy bien. El hecho de que haya pasado un año y medio y sigamos tocando supongo que es lo que marca que la cosa va bien.

Tengo que reconocer que la parte de las salas y de los teatros es mi favorita, porque el tiempo para tocar es otro y la forma en que planteas el concierto también

En aquel momento decía que había sacado su mejor disco hasta la fecha. ¿Ya hay nuevas ideas para un futuro mejor disco?

Todavía no he escrito mucho, ni he tenido muchas ideas sobre lo que voy a hacer. En parte, porque estoy de gira todo el rato y no he tenido mucho tiempo para meterme en el estudio. Pero espero que pronto me vengan ideas si voy a trabajar en un disco nuevo (ríe).

El concierto es en el Palacio, pero durante todo el verano lo hemos podido ver en multitud de festivales ¿Qué le aporta cada faceta?

Bueno, son muy distintas. El mundo de los conciertos grandes y de los festivales es muy divertido, te hace concretar, tocas ante público que no es el tuyo... a mí me gusta esa parte del verano en la que veo a mis compañeros tocando y ves otros conciertos. Pero tengo que reconocer que la parte de las salas y de los teatros es mi favorita de la gira, porque el tiempo para tocar es otro, la forma en la que planteas el concierto es diferente también. Me gustan mucho los dos, pero supongo que como ahora llevo muchos del veranos, pues ahora me apetecen los del invierno (ríe).

Una de las cosas que ha llamado la atención de ‘Trinchera Pop’ ha sido la inclusión de ritmos más electrónicos. ¿Qué le ha aportado trabajar con máquinas?

La verdad es que cambiar de instrumentos es muy enriquecedor siempre. Me pasa a mí y le pasa a todo el mundo. En mi caso, la electrónica me ofrecía un montón de cositas, de sonoridades y de formas de acercarme a una canción que no tenía antes. Además, después con la electrónica no necesito negar la existencia del piano o de la guitarra, todo se va juntando. Y luego hay otra cosa que es muy interesante para mí, que es aprender, y también te estás acercando a otros sonidos. Al final, es engañarse a uno mismo, porque, al final, los acordes son siempre los mismos, Sol, La menor, Fa sostenido... (ríe) hay doce notas, unos acordes que uno siempre acaba cayendo casi siempre en los mismos, pero que te da mucho aire a la hora de tocar y escuchar lo que sabes tocar con texturas nuevas. A veces me da la sensación de que estoy inventando un acorde, luego ya cuando llego al estudio me doy cuenta de que es el Sol o el La menor de siempre (ríe).

En el propio título del disco hace una defensa del pop. ¿Qué es el pop para Iván Ferreiro?

Para mí, el pop engloba la música que escucha la gente. Antes estaba la música de conservatorio y la música popular (ríe), eran las dos que había, estaban el que estudiaba en el conservatorio y el que aprendía en el bar. Por otro lado, el pop, como concepto, tiene que ver con la memoria colectiva de la sociedad, es decir, creo que cualquier cosa que acabe siendo parte de la memoria colectiva es pop. A día de hoy, algunas canciones de AC/DC son parte del pop y algunas canciones incluso de la música clásica, como ‘Las cuatro estaciones’ o ‘Nessun dorma’, están asimiladas por todo el mundo y hay una conexión entre todos cuando la oyes. Y el pop es ‘Star Wars’ e ‘Informe Semanal’ (ríe). Es un montón de cosas.