Isma B | “Ahora se peca un poco de inmediatez; el trabajo, poco a poco, da sus frutos”

A mediados de los 90, a sus 16, llegaron a sus oídos los sonidos de grupos como The Prodigy, The Chemical Brothers o de Djs como Jeff Mills, Juan Atkins o Derrick May, que le generaron “curiosidad” por la música electrónica. A finales de los 90 se mudó temporalmente a Ibiza y, a su vuelta a A Coruña, “empecé a tocar en diferentes clubs de la ciudad”. La paciencia y el trabajo duro han sido aspectos clave de su desarrollo y ahora, “a mis cuarentaylargos, ese trabajo empieza a dar sus frutos”, comenta el Dj coruñés y residente de Wake Up Electronic Parties, Isma B, que cierra este 2023 como “el mejor año de mi carrera”, logrando hitos como debutar en Dreambeach y Code.



Recuerda el Dj herculino que acercarse a esta música en aquella época no era tan sencillo como hoy en día. “En A Coruña había una pequeña tienda de vinilos, así que casi todo eran favores de amigos que vivían en Londres o en Madrid, o comprar paquetes por importaciones, pero realmente era muy complejo y era complejo tener conocimiento musical y etiquetar lo que escuchabas”.



Explica Isma que aquel tiempo en Ibiza “fue una experiencia muy gratificante”. “Verte trabajando en un gran club, como Space, rodeado de gente de todo el planeta que iba a disfrutar de esos sonidos tan vanguardistas que ofrecía la isla, fue una experiencia inolvidable”, apunta, y añade que, “sobre todo, me sirvió para tomarme más en serio el plano musical y decidirme a emprender ese camino”.



Como Dj, señala que al empezar “tienes un estilo más bien propio, en el que te desenvuelves mejor”, pero al comenzar a trabajar “en eventos de mayor envergadura”, sobre todo como residente, se aprende a desarrollar los sets “para que el artista contratado, que es la estrella de la noche, tenga su trabajo más sencillo y triunfe”. Comenta que empezó en clubs más pequeños, pero en un momento en el que en el norte de España había espacios “muy importantes” como La Real, Octopus o Zeus.



En esos primeros momentos de trabajo en A Coruña, hace dos décadas, “la escena era muy enriquecedora, porque eran los principios del techno, todo el mundo estaba empezando a conocer estos estilos más underground, tan vanguardistas”. Pero, entremedias, hubo un periodo de cierta orfandad, en el que a pesar de que se desarrollaron eventos de envergadura, como el Amnesia Festival, el Freelive de Cerceda o el Sonar, “ninguno terminó de cuajar, no permanecieron en el tiempo”, apunta. Ahora, con una suerte de boom por eventos de electrónica por la ciudad, y con un escaparate como Pelícano, Isma asegura que “estamos teniendo eventos a la altura de grandes ciudades europeas”.



Además de como Dj, también prestó servicios como colaborador en montaje y producción de eventos en espacios como ExpoCoruña, hasta que llegó Wake Up. Empezó a colaborar con la marca y debutó en ella como Dj hace ocho años. Ahora, tras mucho trabajo, empieza a recolectar los frutos, como residente de Wake Up y debutando en eventos como Code o Dreambeach. “Ahora todo el mundo peca un poco de inmediatez, de querer todo para ya”, comenta, y añade que “yo soy un Dj local, he hecho mis cosas como residente, como trabajador de club y ese trabajo, poco a poco, a mis cuarentaylargos, empiezan a dar sus frutos”, dice entre risas.



Esos frutos fueron compartir cartel en Dreambeach, en Almería, con Carl Cox, The Prodigy o Loco Dice, “un lujazo”. “Y luego, el premio, hace un mes, de tocar en una Code, en Fabrik, en el aniversario, con artistas de la talla de Ben Sims, Oscar Mulero... un lujazo tocar en esa sala, además, en la main room”, apunta Isma sobre este “sueño, un sitio de los que has ido a bailar de joven, ver que un día te toca estar ahí, es muy gratificante”.



Ahora, inmerso en la vorágine de eventos que hay en la ciudad tras la pandemia y con el ‘boom’ del hard techno, mira al futuro. “Este año pasado fue el mejor de mi carrera y, a partir de ahí, todo lo que venga será bienvenido, sin más ambición que la de mi trabajo”, concluye.