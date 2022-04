Irene Ruiz: “El trabajo de la Comisión de Hogueras tiene mucho mérito”

Meiga Mayor





Irene Ruiz Sanz, estudiante de segundo de Bachillerato en Dominicos, ha sido elegida como Meiga Mayor de San Juan, una distinción otorgada por la Comisión de Hogueras.





¿Cómo recibió la noticia y qué supone para usted?

Con mucha ilusión, la ceremonia fue muy emocionante y cuando abrieron el sobre y salió mi nombre me alegré mucho.





¿Llevaba tiempo preparándose?

No, en realidad era la primera vez que me presentaba y todo fue una sorpresa, no me lo esperaba, había otras ocho candidatas.





¿Es la primera de su familia que recibe esta distinción?

Sí, había escuchado hablar de las Meigas en mi familia y con algunas amigas, pero soy la primera.





¿Qué requisitos tuvo que cumplir para ser Meiga Mayor?

Solo tuve que elaborar un vídeo de presentación y, una vez en la ceremonia, el jurado hizo algunas preguntas a las candidatas.





¿Qué actos tiene en agenda a partir de ahora?

Tenemos varios, los más cercanos los de Semana Santa, en las procesiones. Después participaremos en un homenaje a la bandera y en una conmemoración de personajes ilustres coruñeses, además del Aquelarre Poético, que también es un evento referencia.





Tendrá que dar discursos, ¿qué tal se le da hablar en público?

Bien, me gusta bastante y no me suelo poner nerviosa, creo que eso es una gran ventaja.





¿Tiene decidido qué estudiar?

Me debato entre Historia, en Santiago, o el doble grado de Historia e Historia del Arte en Córdoba. Mi intención es irme fuera.





¿Quiere agradecerle a alguien su ayuda para llegar hasta aquí?

Al jurado y a la asociación, que hace un gran trabajo. San Juan debería tener más ayudas y el trabajo de la Comisión más visibilidad, porque tiene mucho mérito. Hogueras en la playa las hace cualquiera, pero organizar toda una fiesta conlleva esfuerzo.