Irati Bilbao | “Me han dicho que hay un público muy fiel de jazz en Galicia”

Aunque nació hace tres años, tras varios conciertos por Euskadi, el discurso de ‘Begin’, el primero de la cantante vasca de jazz Irati Bilbao, ha traspasado fronteras. Recientemente viajó con él a León y este fin de semana hará lo propio debutando en Galicia: mañana viernes en el Jazz Filloa (21.45 y 23.00 horas) y el sábado en el Clavicémbalo de Lugo (22.30 horas).



Bilbao asegura que, tras la actuación en León, llegan a Galicia “con muchas ganas de presentar ‘Begin’ allí”. Sobre qué espera ella de su visita a tierras gallegas, asegura entre risas que aguarda “un público entusiasta”. “La verdad es que siempre me han hablado muy, muy bien de Galicia; yo la conozco, pero nunca he ido a cantar”, afirma, mientras añade que también le han hablado bien del Jazz Filloa y del Clavicémbalo. “Siempre me han dicho que hay un público muy fiel del jazz en Galicia y estoy deseando comprobarlo”, añade.



‘Begin’, nació cuando Bilbao estaba terminando sus estudios en el Centro Superior de Música Musikene, en San Sebastián. “Tenía muchísima relación con mis compañeros, que eran grandes amigos míos, y teníamos montado una especie de pequeño repertorio en el que había temas propios, arreglos nuestros... y decidimos grabarlo”, apunta. Pero no tenían muy claro “que fuera a ser un disco”.



Al final del proceso, cuando se tenía que publicar, cayó la pandemia como una losa. “El disco se quedó dando vueltas en casa y decidí sacarlo en otoño”, comenta Bilbao, que asegura que fue “un disgusto tremendo”. Los primeros conciertos fueron de postpandemia, con salvoconductos y medidas de seguridad. “Fue una locura el poder juntarnos... fue una aventura visto ahora”, dice entre risas, “pero en su momento fue muy duro, aunque de todo se sale y ahora estamos genial”, añade.



Rememorando sus inicios, Bilbao comenta que siempre estuvo ligada a la música, a raíz de la banda de su pueblo, pero no fue “hasta los 17 o 18 que empecé a cantar con un grupo de amigos”. Empezó a compaginar los estudios de Historia del Arte con cantar hasta que descubrió el jazz. “Además, en mi casa aparecieron, mágicamente, unos discos de Ella Fitzgerald que regalaba el periódico, y descubrí este lenguaje que me llamó la atención, porque había muchísima libertad”, explica. Ahora compagina otros proyectos musicales, pero aguarda un tiempo de descanso para componer nuevos temas.