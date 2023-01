Una inundación en un túnel impide el paso de ciclistas y peatones entre la zona de Someso y O Martinete

Desde hace unos días, los peatones y ciclistas que habitualmente pasan por el camino de Entrevías, en una parte del tramo que va desde la zona de Someso hasta O Martinete, se encuentran con la imposibilidad de continuar por el túnel que pasa por debajo de las vías del tren, debido a que se encuentra inundado. Aunque el problema ya existe “desde hace al menos mes y medio”, lo cierto es que las recientes y copiosas lluvias no han hecho más que aumentar la cantidad de agua que se acumula en ese espacio, convertido “en una balsa”.



Así lo confirma Ramón Mañana, el presidente de la asociación de vecinos, que explica que son muchas las personas afectadas. “Además de todos los peatones que caminan por ahí, hay que tener en cuenta que este camino conecta directamente con la ampliación que han hecho del carril bici. Muchos ciclistas pasaban por ahí para llegar a ese carril bici, y ahora mismo les resulta imposible hacerlo porque está absolutamente impracticable”, explica. “Hasta hace unos días, era complicado pasar y ya había dificultades a causa del agua acumulada, pero ahora ya no se puede avanzar de ninguna manera”, detalla.



Mañana confirma que ya se han avisado al Ayuntamiento de esta situación para que le pongan remedio lo antes posible. “En el campo de la zona lateral al túnel hay una zona por la que suele haber muchos camiones. Los vecinos creen que lo más probable es que alguno de ellos haya aplastado una tubería. Ya le hemos trasmitido esa sospecha al Ayuntamiento”, asegura.



Además, el presidente de la asociación vecinal aprovecha esta circunstancia para poner sobre la mesa y recordar una vieja reivindicación. “Es un tubo que tiene muy poco diámetro y no soporta el paso de grandes cantidades de agua, y puede que eso haya influido. Nosotros ya hemos pedido muchas veces que lo cambien, pero de momento no nos han hecho caso”, afirma.

Mañana espera que el problema puede arreglarse en breve. “Es algo necesario, porque se trata de una zona de paso que no se puede usar de esta manera”, reitera.