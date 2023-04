La inseguridad encabeza los problemas de los votantes en los distritos centrales

A menos de un mes de la pegada de carteles, la evolución de la intención del voto en A Coruña, se muestra bastante estable, pero la encuesta realizada para El Ideal Gallego por ‘Galicia voto a voto’ señala algunos cambios. En el sondeo, en el que se entrevistó de forma presencial a 552 personas, se percibe que la inseguridad se encuentra a la cabeza de las preocupaciones de los votantes en los barrios céntricos de la Ciudad Vieja, el Ensanche y más allá, los barrios populares como Os Mallos, la Sagrada Familia y Agra do Orzán.



En total, cuatro de los diez distritos electorales son los que priorizan la seguridad, mientras que para los barrios más periféricos, lo que más les preocupa es la movilidad: el distrito 1 (Ciudad Vieja, Pescadería y parte del Orzán), distrito 2 (Monte Alto), distrito 3 (Ensanche desde plaza de Pontevedra y hasta el Parque Europa), distrito 4 (Os Mallos y la Sagrada Familia), distrito 5 (Riazor, Labañou y Ciudad Escolar), distrito 6 (Agra de Orzán), distrito 7 (Os Castros, Elviña, Monelos, Eirís, O Castrillón), distrito 8 (Monelos, Casablanca, As Xubias, Labadosa), distrito 9 (Feáns, Novo Mesoiro y Mesoiro) y 10 (A Grela, Bens, Nostián y parte de Vioño).



En el 8 y el 9, barrios periféricos, los encuestados se preocupan sobre todo de las conexiones, mientras que los residentes del centro se sienten concernidos por el aparcamiento, por ejemplo. A estas alturas, la principal preocupación de los coruñeses sigue siendo el económico, pero solo el 25,91% (el alza de precios, el desempleo, el IPC), pero le sigue de cerca la inseguridad (19,02%) que incluye sucesos como los robos con fuerza, las okupaciones de edificios o las drogas y la movilidad es solo el 14,67%.



En cuanto a los servicios mejor valorados, la encuesta consolida a Fiestas como el primero. Se trata del tercer sondeo que realiza ‘Galicia voto a voto’ después de la encuesta de marzo y de los dos sondeos semanales de este mes, y los resultados continúan afinándose. Así, Fiestas y Cultura consiguen la mayor puntuación lo que resulta irónico, teniendo en cuenta que la oposición ha criticado fuertemente a la alcaldesa, Inés Rey, por asumir la concejalía sin designar a otro responsable tras la reestructuración del Gobierno local que tuvo lugar a partir de septiembre de 2020.





El PP baja y vuelve Podemos

Pero, más allá de esto, la encuesta también revela cambios en la intención de voto de los coruñeses. No en lo que se refiere al PSOE, cuya candidata, Inés Rey, parece estancada en nueve concejales, pero sí en la del PP: Miguel Lorenzo no solo no consigue llegar a los catorce concejales que precisa para alcanzar la tan ansiada mayoría absoluta, sino que pierde uno de los doce ediles que mantenía desde hacía semanas. Este descenso viene asociado a la fidelidad de voto: aunque los populares son los que tienen más votantes fieles (que les han votado y van a votarles de nuevo) junto con el BNG de Francisco Jorquera (76% y 70%, respectivamente), ha descendido ligeramente en la última semana, aunque es muy probable que recupere ese edil.



Podemos-EU vuelve a aparecer en el hemiciclo que saldría del 28M: la formación que lidera José Manuel Sande, recupera el concejal que había perdido en el sondeo de la semana anterior. En parte, este trasvase de votos proviene de la Marea de Xan Xove (que, aun así, conserva sus dos concejales) así como del voto indeciso. Las dos formaciones han anunciado estos días un cierre estrella para sus listas. En el caso de la Marea, el exalcalde Xulio Ferreiro. En el de Podemos, Suso Díaz, el histórico sindicalista padre de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Pero solo Podemos-EU parece haber conseguido remontar el voto.



Por el momento, existe todavía una gran cantidad de indecisos, que ronda el 33% de los encuestados. El PSOE tiene que pendiente de posibles transferencias de voto de hasta el 5% que podría ir al PP o el BNG (que aún podría perder un concejal) pero A Coruña tiene una gran importancia, no solo como ciudad en sí, sino a nivel provincial, así que ningún partido ahorrará esfuerzos. Es previsible que PSOE traiga a Pedro Sánchez, el BNG a Ana Pontón y Podemos a Yolanda Díaz a la ciudad para cerrar la campaña. En cuanto a Marea, es una incógnita, puesto que no contará con Pablo Iglesias, como ocurrió en 2015.