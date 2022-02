Inocencio Arias | “Le debemos más nosotros al rey emérito que al revés”

El que fuera embajador de España ante las Naciones Unidas, secretario de Estado de Cooperación y subsecretario de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias (Albox, 1940), presenta este jueves en Afundación su último libro, “Esta España nuestra”.



¿Cómo diría que está esta España nuestra actualmente?

Regular. Los índices económicos, laborales y educativos están en un nivel muy flojo, si se miran las tablas de la Unión Europea o de la OTAN en estos ámbitos España siempre está de penúltima, de última... Tenemos más paro que Portugal, la segunda deuda más importante de Europa... pero es que Pedro Sánchez tiene comunistas en su gobierno y eso no es pecado mortal, pero tiene consecuencias y es inevitable que lo miren con desconfianza.



O sea, que no va regular, sino mal.

Los motivos son los malos índices económicos y sociales, que el Gobierno tiene comunistas y el asunto de Cataluña, que es terrible lo que está pasando allí y no se obedecen las leyes. ¿Por qué no llaman a Pedro Sánchez para las reuniones sobre lo de Ucrania? ¿Porque es más feo? ¿Porque no se lava los dientes? No, porque le va a contar todo a Pablo Iglesias o a sus ministras de Podemos y estas a los cubanos, los rusos y los iraníes. Tener comunistas no es una blasfemia política, pero tiene consecuencias.



En su libro compara a Sánchez con Trump y le llama mentiroso.

Los dos son unos mentirosos empedernidos, Trump lo ha hecho más pero Sánchez dijo cosas como “no voy a pactar con Bildu” y luego lo hizo. Los dos le han dado “bocados” al poder judicial y se han saltado la Constitución, y los dos han raptado a sus partidos políticos. Pero Trump no mintió en las cifras de muertos de la pandemia y Sánchez sí, y Trump no organizó una manifestación feminista sabiendo que había una pandemia corriendo por Europa.



¿Le preocupa la unidad de España?

Es un tema tan gordo que dudo que salte por los aires, pero el principal responsable para frenarlo mira para otro lado con tal de mantenerse en el poder, porque es un presidente sin escrúpulos.



Se ha mostrado molesto con los actos de memoria histórica.

Porque bajo la capa de actos comprensibles y honorables está el deseo de demonizar a la derecha con argumentos falaces y miserables. Ahora se le carga todo a Franco sin contar atrocidades de la República, por ejemplo los fusilamientos de Paracuellos. Falta objetividad. Se ensalza a Alberti, que le escribió un poema a Stalin, pero no se puede hablar de Pemán porque adulaba a Franco. Es de mal gusto.



Defiende al rey emérito.

Primero hay que probar lo que dicen que hizo y, aún así, le debemos más nosotros a él que al revés.



¿No es un dispendio mantener una familia real con tanto lío?

Se está divorciando la infanta, qué le vamos a hacer. No vamos a cargarnos la institución por eso. El rey Felipe es un tipo impecable.