La Iniciativa Legislativa Popular para recuperar el himno gallego original sigue dando pasos

Una Iniciativa Legislativa Popular pretende conseguir, más de un siglo después de su creación, que el himno gallego sea el verdadero resultado de la obra de su autor, Eduardo Pondal. La versión que actualmente está oficializada y popularizada contiene algunas diferencias con el texto original, y el objetivo es que se conozca la obra auténtica. Uno de los impulsores de esta idea es Manuel Ferreiro, estudioso del himno gallego, que confía en que la propuesta pueda llevarse a cabo. “Moitas veces, hai propostas que non acaban de facerse por algún asunto económico, pero facer estes cambios non tería ningún custo”, asegura Ferreiro al respecto.



La semana pasada tuvo lugar un paso importante para que la iniciativa avance. Xosé Manuel Carril, presidente de Galiza Cultura; y Anxo Louzao, coordenador de Vía Galega, junto al propio Ferreiro, se reunieron en el Parlamento de Galcia con Ana Pontón (portavoz del BNG), y con Luis Álvarez (portavoz del grupo parlamentario de los socialistas gallegos). Las sensaciones tras estas conversaciones son positivas. “Atopamos receptividade”, reconoce Ferreiro. En los próximos días, también está prevista una reunión con el Partido Popular.





La exposición de motivos de la ILP explica una de las principales causas por las que la letra se popularizó con algunas variaciones con respecto al texto original. “A difusión do texto pondaliano realizouse a partir da súa publicación sucesiva na Habana en medios escritos diversos, sobre todo revistas (1905, 1907, 1909), de onde retornou a Galiza por volta de 1910 con múltiplos erros textuais derivados fundamentalmente da súa inicial difusión fóra do país”, recoge el texto, en el que se deja claro que el propio Eduardo Pondal era consciente de que contenía errores, algo que confirma Ferreiro. “O problema foi que Pondal xa tiña naquel momento unha idade avanzada e non tivo tempo a correxilo”, explica.



El texto de la ILP reitera la necesidad del cambio de la letra de forma oficial. “O texto aprobado e publicado no Diario Oficial de Galicia, na Disposición adicional terceira da Lei 5/1984, non recolle as estrofas do poema ‘Os Pinos’ da fonte orixinal pondaliana, senón que se basea nunha deficiente versión editorial realizada en 1935, no centenario do nacemento do poeta”, señala, y propone, precisamente, cambiar esa letra por la versión original del autor.



El Parlamento de Galicia ya valoró en el año 1996 la posibilidad de restaurar la letra del himno, y existen ya informes técnicos que verifican la existencia de variaciones con respecto a la obra original de Eduardo Pondal.