De inglés y francés a árabe y ruso: las nuevas tendencias lingüísticas que triunfan en la ciudad

En plena globalización, cada vez son más las personas que desean, por motivos laborales o personales, aventurarse con el aprendizaje de una segunda, tercera o puede que cuarta lengua. El inglés y el francés continúan siendo los idiomas que mas se enseñan, sin embargo, lenguas como el árabe, el chino, el japonés o el ruso son en los últimos años las nuevas tendencias lingüísticas que triunfan en la ciudad.



Sobre este aspecto, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de A Coruña tiene mucho que ver. Más de cincuenta años avalan la gran trayectoria de un recinto educativo –ubicado en Ciudad Escolar– que año tras año incrementa el número de alumnos en sus clases.

“Este curso 2024-25 subimos a matrícula en termos xerais. A EOI da Coruña ten arredor de 5000 alumnos na sede central da Coruña e máis de 1000 repartidos nas outras sedes: Arteixo, Carballo, Culleredo e Cee”, explica María Péon Torres , directora del centro educativo coruñés.



Y es que no todo el mundo puede decir que, prácticamente desde su fundación en el curso 1973-74, lleva siendo pionera –y por ahora única– en impartir idiomas como ruso o árabe y posicionándose como líder en la comunidad gallega en cuanto al número de idiomas que se imparten en el centro, con un total de once. De cerca se sitúa Vigo, con nueve, siguiendo Lugo con ocho y Santiago, con siete.



No obstante, tal y como destacan desde la escuela, “para a EOI non existe o récord, podemos sempre ter máis; aspiramos medrar e ata abrir algunha sección na cidade da Coruña, para dar cabida a grupos de tarde, pois hai horas en que xa non temos posibilidade de abrir máis grupos por falta de espazo”, apunta Peón.

Parte de su éxito pasa por la gran variedad de alumnos que cada día acuden a Ciudad Escolar para nutrirse de la enseñanza de alguna lengua extranjera.

“A aprendizaxe de linguas é unha ferramenta non só para a formación académica e profesional se non tamén por motivos culturais, de proximidade coa familia que está fóra ou de coñecemento intercultural”, comenta la directora. No solo para ellos. Y es que también es común que extranjeros que llegan a la ciudad por motivos académicos o laborales, quieren aprender la lengua y obtener un diploma.

Es el caso de Tyler, un estudiante estadounidense de intercambio que asegura estar feliz con sus clases de español. “Llevo tres meses matriculado en el B1 de español y estoy muy contento con las clases”, expresó el alumno americano.



Lenguas con “tirón”



En cuanto a idiomas, la fuerza del inglés se mantiene líder en la enseñanza. Sin embargo, según Peón, hay lenguas que tienen un especial “tirón” como el chino o el japonés, o los anteriormente mencionados ruso y árabe. “En ruso este curso tamén tivemos moita demanda, hai unha comunidade rusófona importante na Coruña, fillos de persoas orixinarias de países de lingua rusa”, según la directora del centro.



A partir del 24 de este mes, se abrirá la matrícula para realizar exámenes por libre, es decir, las personas que no están matriculadas para todo el curso podrán acudir a la Escuela Oficial de Idiomas en el mes de junio para obtener los certificados de lengua: A2, B1, B2 Y C1. El nivel más alto, C2, solo se podrá realizar como alumnado oficial, asistiendo a clase durante el curso lectivo en los horarios correspondientes.