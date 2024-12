Una influencer termina con la polémica entre A Coruña y Vigo: ¿cuál es la mejor ciudad?

¿Vigo o A Coruña? Es una pregunta más que habitual, de rivalidad norte-sur, con gran componente futbolero, pero también sociológico. El debate lo ha querido cerrar la influencer gallega Ana Paz, que cuenta con más de 136.000 seguidores en Tik Tok. Y ella que, por cierto, no vive en ninguna de las dos ciudades, sino en la de Pontevedra, lo tienes claro.

"¿Quién en su sano juicio diría que es mejor Vigo que A Coruña? ¿Quién?", asegura en una de sus últimas publicaciones, tirando de una expresión en gallego para mostrar de forma categórica su opinión: "No tiene xeito".

"Me acabo de pasar todo el fin de semana en ACoruña y mi pensamiento era en plan 'tengo que mudarme aquí, tengo que vivir aquí'. Es la mejor ciudad de Galicia, punto, no hay más. Es preciosa, la ubicación es pefecta, la climatología igual no es la mejor, me la pela. Me encanta. Es grande, pero tampoco muy grande. Los paseos que tiene son súper bonitos, al lado del mar, es precioso. Me encanta A Coruña. Así que yo en este debate me quedo con Coruña, lo siento Vigo", declara Ana Paz.