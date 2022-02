Inés Rey sobre el "escándalo" de las Tanxugueiras: "Fue una actuación espectacular y la prueba es el voto del público"

La alcaldesa, Inés Rey, confesó que sigue escandalizada por la derrota del trío Tanxugueiras, en el Benidorm Fest. "Me pareció que hicieron una actuación impresionante, espectacular y prueba de ello es que obtuvieron la máxima puntuación en eso que llaman voto demoscópico y voto del público", declaró.





Rey consideró que fue la actuación del jurado lo que causó la polémica. Ella misma escribió la noche del concurso en las redes sociales. "Escándalo. Si digo lo que pienso, me cierran la cuenta" algo que ayer calificó de "comentario puntual vía de relax" y comentó que "no debo entrar en polémicas". Para la alcaldesa, lo importante es que "hay tres mujeres gallegas con una calidad impresionante. Estoy muy contenta de que toda España haya podido disfrutarlo y compartirlo. Poder llevar nuestra lengua y cultura más allá de las fronteras administrativas de Galicia es un abuena noticia". Eso no quita que lamente el resultado: "Ojalá hubieran llegado a Europa, pero si no es a través de Eurovisión, será de otra manera. Les deseo muchos éxitos".