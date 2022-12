Inés Rey: “Sempre quixemos ser o centro do mundo e moitas veces o conseguimos. Ese é o camiño”

El palacio municipal de María Pita recuperó la tradición de la recepción de Navidad, en la que docenas de personas, muchas de ellas representantes del tejido social y económico de la ciudad, se agolparon en el salón de plenos para escuchar el discurso de la alcaldesa. Inés Rey recordó que aquel era el último acto de este tipo que celebrará la actual Corporación, puesto que en mayo se celebran elecciones: “Sempre quixemos ser o centro do mundo e moitas veces o conseguimos. Ese é de novo o camiño”.



Según Rey, A Coruña vuelve a ser, a día de hoy, “o principal motor de progreso” de Galicia, así como una referencia nacional e internacional lo que corresponde a los coruñeses “por historia e capacidade”. Quedan seis meses de mucho trabajo, reconoció, pero agradeció públicamente a los concejales su trabajo, incluidos los de la oposición, puesto que supieron llegar a acuerdos necesarios al gobernar en minoría. De 194 asuntos que se llevaron a pleno, se aprobaron 193, contabilizó, al tiempo que aseguraba sentirse especialmente orgullosa de que A Coruña fuera la excepción de la política de crispación que existe en otros lugares: “Sigamos sendo exemplo de concordia” como corresponde “á tradición liberal” de la ciudad.



Rey señaló a sus oyentes que A Coruña es una ciudad de mujeres, y mencionó entre otras a María Pita, Juana de Vega, Emilia Pardo Bazán y María Casares, cuyo centenario se celebró este año. Respetar la historia de la ciudad obliga, según ella, a respetar las políticas feministas municipales.



La regidora también mencionó el regalo de Navidad que ha supuesto para el barrio de O Castrillón la apertura tantas veces dilatada del centro polideportivo. También mencionó las fiestas que se celebraron este año en los barrios, la apertura del remanso, la senda verde de Novo Mesoiro, etc: “A cidade de 2030 estáse construindo. As políticas de humanización non teñen volta atrás, o planeta demándaas”. Es además, la política que siguen las grandes urbes europeas, y A Coruña, entre ellas.



Infraestructuras



Rey recordó los logros que ha conseguido la colaboración, como el Chuac, la intermodal, o el saneamiento de la ría de O Burgo o el tren a punta Langosteira y aseguró que A Coruña se encuentra en un marco como epicentro (moda, energía renovables, pesca, o tecnología) que suponen oportunidades para la reindustrialización. “Vou ser sempre persistente e insistente pola cidade”, declaró.



La alcaldesa considera que se ha recuperado una característica tan coruñesa como la “ambición de cidade”. “Sempre quixemos ser o centro do mundo e moitas veces o conseguimos. Ese é de novo o camiño”. Por eso, si en 2020, la palabra municipal del año fue Presco (Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña) este año la “palabra coruñesa do ano” es Aesia, puesto que A Coruña ha conseguido ser sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. “Conseguímolo. Non foi doado. A todos quero expresar o meu agradecemento”, concluyó.