Inés Rey pide no caer en "centralismos": "A Coruña merece tener una facultad de Medicina"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reiterado su apoyo a la implantación del Grado de Medicina en la ciudad y ha rechazado el "absurdo centralismo y esas presiones de la USC", ha dicho sobre la universidad de Santiago de Compostela, que cuenta con la única facultad.



Así lo ha expuesto, a preguntas de los periodistas, al asegurar que la propuesta de la Universidade da Coruña, con el inicio del proceso para que pueda implantarse en el curso 2027/2028, "beneficia a todo el sistema universirario gallego".



"A Coruña merece tener una facultad de Medicina", ha sentenciado para reiterar el apoyo del gobierno local a la UDC y haciendo alusión, además, a la existencia en la ciudad de un hospital de "referencia", en alusión al complejo hospitalario universitario.



En el mismo sentido, ha hecho referencia a la investigación en el ámbito clínico, al tiempo que ha recordado que se trata de una "reivindicación histórica que el rector ha puesto encima de la mesa".



"Hay demanda de profesionales y esos profesionales y los estudiantes tienen derecho a formarse en A Coruña en una universidad pública", ha añadido para sostener que se vació en los últimos años de contenido la docencia en sexto curso impartida aquí, en aplicación del acuerdo existente entre Xunta y universidades en 2015.

El PPdeG considera que "no es coherente ni positivo" el anuncio de la UDC

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha considerado que "no es coherente ni positivo" el anuncio de la Universidade de A Coruña (UDC) de que prevé impartir la titulación de Medicina a partir del curso 2027/2028.



Este anuncio, que también ha despertado las críticas de la Xunta, ha sido acogido con "cierta tristeza" por el partido de Gobierno en Galicia, según ha manifestado Pazos a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento.



Pazos ha indicado que existía un acuerdo previo entre todas las universidades gallegas y "los acuerdos están para respetarse", aunque puedan ser modificados siempre "con el mismo consenso con el que se adoptó el vigente".



En este sentido, ha dicho que el PPdeG está dispuesto a estudiar cualquier propuesta para "mejorar" el acuerdo actual, pero "parece que no es coherente ni positivo anunciar posicionamientos con carácter unilateral sin hablar con el resto de actores implicados", ha apostillado.



Por eso, ha insistido en abogar por "el consenso, el diálogo y el acuerdo y mantener ese clima de paz en el que llevan conviviendo las tres universidades públicas de Galicia desde hace mucho tiempo".



Así que espera que los "intereses ajenos al general" no dificulten el mantenimiento de este consenso que el PP ve como "muy positivo".

Exconselleiro de Sanidade: "Creo que el rector de A Coruña no estuvo a la altura del consenso"

El exconselleiro de Sanidade y diputado en el Parlamento de Galicia, Julio García Comesaña, ha cuestionado el posicionamiento del rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, para tratar de justificar la creación de los estudios de Medicina a partir del curso 2027/28, y le ha emplazado a ceñirse al "consenso" logrado en el año 2015.



"Creo que el rector de A Coruña no estuvo a la altura de ese consenso", ha afirmado Comesaña este viernes en comisión parlamentaria durante su intervención para defender una proposición del grupo parlamentario Popular en la que se demandaba al Gobierno central que establezca, junto con las comunidades y las universidades, un sistema coordinado de matrícula en las facultades de Medicina.



"Cualquier cambio en el mapa de titulaciones debe partir siempre de un acuerdo y no de iniciativas unilaterales, como sucede aquí. Todo se puede mejorar, pero desde luego no rompiendo los acuerdos", ha afirmado.



"Esto solo se puede hacer desde el consenso, nunca, desde luego, desde la unilateralidad", ha incidido.



El extitular de Sanidade de la Xunta ha hecho un llamamiento a mantener el consenso en torno al acuerdo sobre la titulación de Medicina que fue conseguido por unanimidad de todas las universidades gallegas en el año 2015.



Un pacto, según Comesaña, que ha permitido "organizar de forma racional y eficiente" la docencia en Medicina en la comunidad autónoma gallega.



En su opinión, el sistema de docencia en Medicina en Galicia "no se puede cuestionar de forma unilateral, rompiendo el trabajo de muchos profesionales, también los de la UDC, y sobre todo de los centros sanitarios de la ciudad que, por si alguien no lo recuerda, pertenecen a la Consellería y no a la Universidade da Coruña".



"El sistema sanitario gallego se caracteriza desde hace muchos años por el consenso; todas las decisiones se toman buscando siempre lo mejor para el interés de todos los gallegos y así debe seguir siendo. Así se hizo en 2015 con un buen acuerdo de país sobre los estudios de Medicina que sigue vigente y se está cumpliendo, tal y como entienden tres de las cuatro partes: Xunta, USC y UVigo", ha enfatizado.