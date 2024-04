Inés Rey insistirá a la Xunta para que declare tensionado el mercado de la vivienda en A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, trasladará de nuevo a la Xunta la "necesidad" de declarar tensionado el mercado de la vivienda en la ciudad. Lo hará, según anunció este miércoles la regidora, en la próxima reunión que mantenga con el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda. Ante la composición de una Consellería propia de vivienda, Rey espera que "esa sensibilidad hacia las políticas de vivienda sea una realidad y la Xunta por fin empiece a ejercer sus competencias".

La regidora recordó que "las administraciones estamos para solucionar los problemas y preocupaciones de los ciudadanos", por lo que espera "un cambio en la tendencia que ha llevado el PP en la Xunta; no sé si el cambio de titular en Vivienda va a favorecer o no, pero vamos a seguir adelante con estas demandas en esta materia". Inés Rey, además de instar al presidente de la Xunta a declarar A Coruña como zona tensionada, exigirá "que se haga una verdadera política de vivienda que dé respuesta a una necesidad acuciante y a esos más de 2.900 solicitantes de vivienda pública de los que en los últimos doce años solo han recibido respuesta cuarenta".

Sobre las declaraciones de la exconselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, en las que manifestó que los ayuntamientos también disponen de competencias sobre esta materia, la alcaldesa de A Coruña aseguró que Vázquez "debería saber que los ayuntamientos ejercemos nuestras competencias y también las que no lo son; las propias y las impropias". Estas últimas, añadió, "muchas veces se ejercen ante la inacción de los gobiernos autonómicos, como la de la anterior conselleira que declinó ejercer competencias en muchas materias que tiene por ley la Xunta. No ejercerlas y descargar la responsabilidad en los ayuntamientos me parece temerario".

En esta nueva etapa del Gobierno autonómico, afirmó la regidora, "espero que tenga la suficiente sensibilidad y, sobre todo, visión de país, como para entender que no se construye Galicia sin A Coruña, que es su motor económico. Que deje de darle la espalda a la ciudad y a los coruñeses y que invierta en la ciudad", subrayó.

Por otra parte, en relación a las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en las que hizo un llamamiento a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a declarar las zonas tensionadas, Rey comentó que mantuvo una conversación con la ministra este mismo lunes, en la que pidió que se reúna con los ayuntamientos y comunidades para intentar dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. "El PP lo que tiene es una estrategia de carácter nacional de posición frontal a las medidas de carácter social del Gobierno de Pedro Sánchez y pasa lo mismo con la vivienda. No podemos hablar de futuro para los jóvenes sin política de vivienda; no podemos hablar de reto demográfico si no damos respuesta a este problema", sostuvo este miércoles.

A Coruña, indicó Rey, es la tercera ciudad de España donde más ha subido el precio del alquiler. Por ello, "decir que A Coruña no es una zona tensionada sin aportar datos ni haber estudiado nada es porque la única posición del PP es la de oponerse frontalmente a todo aquello que venga del Gobierno central y esto es una irresponsabilidad", apuntó en referencia a la negativa de la Xunta a declarar el mercado tensionado en la urbe. "Estamos aquí para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y no para tener posiciones frentistas que solo torpedean medidas que van encaminadas a solucionar una preocupación", concluyó.