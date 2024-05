Inés Rey defiende su compromiso "inquebrantable" con A Coruña ante el "ruxe ruxe" que la pone de ministra

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tener una actitud "mezquina" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



En una entrevista en Cadena Ser Galicia recogida por Europa Press, la regidora coruñesa ha defendido que el "parón" de Sánchez "era necesario", así como la "reflexión colectiva de los demócratas".



"No se limitaba a Pedro Sánchez, es una cuestión que trasciende: cómo queremos que sea nuestro sistema democrático y cómo se desarrollan los debates en la política", ha enunciado.



En esta línea, Rey ha defendido que se ha tratado de una reflexión "personal" y ahora se debe "reconducir el debate político y hablar de lo que le preocupa a la gente" y "confrontar modelos y proyectos".



Lo que no puede ser, ha dicho, es que el PP en la oposición diga que "la macroeconomía va fatal y en cuatro meses no le hayan hecho ninguna pregunta en el Congreso al ministro de Economía". "No están haciendo política, están intentando desgastar permanentemente al adversario con cuestiones ajenas a la política", ha aseverado.



Así, ha reprochado las críticas de Feijóo a Sánchez argumentando que el líder de los populares "tuvo paralizado el país 40 días" cuando optó a presidir el Gobierno tras los comicios de julio de 2023. Ahora, ha asegurado Inés Rey, el expresidente de la Xunta ha tenido "un actitud mezquina" con Sánchez. "No ha respetado la parte personal y no ha entendido absolutamente nada", ha proclamado antes de insistir en que sus declaraciones "han sido infames".



Sobre la reacción de los populares, la alcaldesa coruñesa ha censurado que utilicen "sin recato la mentira y el insulto" para transformar al adversario político "en enemigo".



Por eso, ha defendido que la reflexión de Pedro Sánchez "ha servido" para que España se dé cuenta de que "hay límites" y que "da igual que uno sea un concejal de pueblo o el presidente del gobierno": "Este tipo de cosas se sufren y son muy duras".



Cuestionada sobre un posible debate sucesorio para el liderazgo del PSOE, Rey ha afirmado que "no está sobre la mesa" y ha insistido en que Sánchez "lo ha dejado bien claro".



Ministra

Por otra parte, en relación con los "rumores" que la sitúan como ministra en el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la salida de Teresa Ribera para encabezar la candidatura de los socialistas al Parlamento Europeo, Inés Rey ha dicho no saber de donde sale ese "'ruxe ruxe'" y ha destacado que "no tiene ninguna base y no obedece a ningún hecho".



"Mi lugar está en A Coruña con los coruñeses. Tengo un modelo de ciudad, acabamos de presentar un plan estratégico y estamos afrontando la segunda gran modernización. Llevamos desde el mandato anterior haciendo esta ciudad referente de las políticas municipalistas, referente cultural; tengo mucho trabajo y mi sitio está aquí con los coruñeses y el compromiso con mi ciudad es inquebrantable", ha zanjado.



Sobre Teresa Ribera, ha afirmado que ha sido "una ministra magnífica" y se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez encontrará a una persona que "va a estar a la altura".