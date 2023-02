Inés Rey carga contra la falta de inversión en transporte y sanidad de la Xunta

La ciudad acogió ayer la Jornada Municipalista de Cohesión Social, el primer acto federal de estas características realizado por el PSOE. Hasta Palexco se desplazaron la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; la alcaldesa, Inés Rey; y el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, entre otros.



La regidora municipal fue la encargada de inaugurar la jornada, en la que explicó que su objetivo en el 2019 era que A Coruña recuperase su posición en el mapa, su orgullo, su liderazgo. Que volviese a ser esa ciudad de referencia en España y también en Europa. “Una ciudad modelo, innovadora, sostenible y de vanguardia; y lo más importante, con la política social como bandera. No es casualidad que cuatro años después celebremos estas jornadas aquí, en A Coruña”.



Rey recordó que durante estos cuatro años de mandato se han llevado a cabo medidas y proyectos de gran calado que han ayudado a lograr esos objetivos, teniendo como eje central la sostenibilidad. “Hemos ampliado y conectado los carriles bici y a día de hoy llegamos a más de cincuenta kilómetros en la ciudad, con una renovación –la mayor en la historia– de la flota ciclista, donde tenemos ya 6.000 abonados”.



La alcaldesa también habló de la rebaja del transporte público, apuntando directamente a la bonificación que el Gobierno central ha aplicado y que se suma a la que ya se efectuaba en la ciudad a diferentes colectivos. “En un contexto de crisis, las administraciones públicas tenemos la obligación de cooperar y trabajar para hacer la vida más fácil a la gente”.

Críticas a la Xunta



A raíz de esto, Rey criticó la falta de inversión del Gobierno autonómico. “Qué curioso que en una medida como es la rebaja del transporte público, los únicos gobiernos que han apostado porque los ciudadanos paguen un 50% de las tarifas sean los socialistas. El gobierno popular de la Xunta decidió que no es importante colaborar, que para qué van a pagar un 50% menos pudiéndose ahorrar ese dinero. ¿En qué lo invierten? No lo sabemos. En el transporte público no, y en la sanidad tampoco. Ellos sabrán”, señaló.



La regidora reprochó la falta de inversión de la Xunta durante la pandemia, que fue de “cero euros”. La ministra, por su parte, censuró la “ausencia” de proyecto del PP y de Alberto Núñez Feijóo, cuya “aportación” a la política nacional ha sido “normalizar la corrupción”. Tras citar “mejoras” para los ciudadanos, como la subida del salario mínimo interprofesional, cargó contra la posición de Feijóo sobre el aborto.