Inés Rey califica la polémica de la pasarela de "una tomadura de pelo"

Finalmente, parece que no habrá pasarela peatonal en la ría de O Burgo, dado que Xunta y ayuntamientos (Oleiros y A Coruña) no han podido ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de invertir esos ocho millones de euros procedentes de los fondos europeos. La alcaldesa, Inés Rey, cargaba ayer contra la Xunta por este motivo: “Si no fuera porque está en juego una inversión de ocho millones de euros, que es algo muy serio, yo diría que esto ha sido una tomadura de pelo”. E invitó al Gobierno autonómico a ceder la partida presupuestaria al Gobierno local.



Rey no ahorró calificativos. “Todo ha sido humo, pero lo que me corresponde como alcaldesa es exigir que esos ocho millones de euros sean invertidos en políticas de movilidad”. La alcaldesa calificó de “vergüenza” el “desprecio” que, según ella, siente el Gobierno autonómico por la ciudad herculina. La regidora, que se sentía con un ánimo expansivo, añadió: “Me parece un tema lo suficientemente serio como para no hacer bromas, pero me puedo marcar un Rajoy y decir que si pedimos no nos dan, si no pedimos no nos dan y si no pedimos, no nos dan”.

Para el Ayuntamiento, la Xunta no ha realizado suficientes inversiones en la ciudad o, cuando las ha concretado, ha sido con cierto retraso comparado con otros grandes núcleos de población, de ahí la sensación de agravio que ayer embargaba a la alcaldesa. “¿Qué ha invertido la Xunta? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la factura covid? ¿Cuál es su política? ¿Una pasarela cada cuatro años (en referencia a la de A Grela? ¿Y la segunda no la van a hacer? ¡Ya está bien!”.



Distintos trazados

Conviene recordar que el proyecto propuesto por la Consellería de Infraestruturas consistía en una pasarela peatonal que partiría de Santa Cristina y llegaría hasta As Xubias, una idea a la que se opusieron ambos ayuntamientos afectados que sugirieron como alternativa una pasarela bajo el actual puente de A Pasaxe o, en su defecto, al Materno. La conselleira, Ethel Vázquez, consideró que la idea acercaba al peatón al tráfico, que era lo que pretendían evitar.



Rey lo resumió así: “Dicen que van a invertir ocho millones de euros y de repente se levantan de la mesa unilateralmente después de que el Ayuntamiento se mostrara favorable a la construcción de esa infraestructura e hiciéramos propuestas de repente dicen que no lo hacen. Es una tomadura de pelo”. En realidad, lo que la conselleira había objetado es que, como el puente de A Pasaxe es de titularidad estatal, es necesario que se pongan en contacto con el Ministerio de Transportes.



Cuestión conjunta

El concejal y candidato del PP a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, criticó la negativa de los ayuntamientos de A Coruña y de Oleiros a la pasarela propuesta por la Xunta de Galicia: “Es una cuestión de tres administraciones. Oleiros dijo que no desde el primer momento y A Coruña dice que prefiere otra por debajo del puente del Pasaje que es competencia del Estado. No la quieren y lo triste sería que el dinero de esta inversión se fuera de la ciudad”.

Sobre posibles alternativas para estos fondos, el Popular afirma que “el alcalde de Oleiros habla de una senda por As Xubias que el PP propuso en su momento en la campaña de 2019 y en Coruña no sabemos porque vemos que aquí manda Gelo en estos momentos. En A Coruña se hará lo que quiera A Coruña. Le toca al ayuntamiento ejercer el liderazgo. Si no la quieren, que presenten un proyecto concreto”.